La millonada que pagó Johnny Rivera por su nueva camioneta, ¿valdrá la pena su inversión?

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más queridos por el público colombiano. Gracias a su forma de ser y a su gran talento y su sencillez, el artista se ha mantenido en la escena musical vigente desde muy joven en el mundo de la música. Hasta el día de hoy se le puede ver cosechando importantes logros en su carrera y su vida personal.

El colombiano ha venido de raíces humildes y ha logrado alcanzar cada meta que se ha propuesto, y no se ha dejado vencer por ciertos impedimentos que le han surgido en el camino para luchar por sus propios sueños.

En la actualidad, es uno de los cantantes de música popular más destacados a nivel nacional y es considerado uno de los más importantes si se habla de nombres catalogados como ‘de la vieja escuela’. Así mismo, se le puede ver a Rivera mantener un contacto frecuente con sus seguidores y fanáticos por medio de las redes sociales, donde se le puede ver dando actualizaciones de su vida regularmente.

Sin embargo, el papá de Andy Rivera es bastante reservado al momento de compartir sus adquisiciones, como inmuebles o vehículos, porque no falta el envidioso que quiera sentirse inferior y busque la manera de atacarlo por mostrar su compra, como suele pasar generalmente con las celebridades al mostrar lo que compran por medio de redes. El problema, es que en varias ocasiones han abusado de la solidaridad de Jhonny Rivera y hasta le han exigido dinero para cosas absurdas.

Pero en este caso, la felicidad pudo con Jhonny Rivera y optó por mostrar en redes una compra que siempre soñó con hacerse.

La camioneta de lujo que adquirió Jhonny Rivera

Muy feliz, y por medio de su cuenta personal de Instagram, el intérprete de ‘Me dijo un pajarito’ mostró la nueva camioneta que compró ante sus 3 millones de seguidores: una camioneta Toyota TXL y en la tonalidad que quería; en color negro, completamente nueva, y sintiéndose satisfecho por otro logro más.

El valor comercial de este tipo de vehículo en Colombia, oscila entre los 350.000.000 hasta los 400.000.000 millones de pesos, y junto a su hijo Andy, hace pocos días publicó un video donde mostró la colección de carros de lujo que tienen en la mansión de Andy, ubicada en Medellín.

A pesar de que no faltaron quienes tomaron esto como ‘un acto de presunción’ con sus lujos, el cantante advirtió que lo hizo para motivar y dar ejemplo de que sí se puede salir adelante.

Este es el video del nuevo vehículo que adquirió el reconocido cantante de música popular:

Jhonny Rivera es señalado duramente por el público tras su asistencia al velorio de Darío Gómez

Con esto, Jhonny Rivera quiso dejar claro que él no fue en busca de ningún tipo de beneficio propio que mejorara su interacción en las redes sociales, sin embargo, tras esta polémica incrementó notablemente sus seguidores. Pero, esto no es todo, pues en el video que se hizo viral, comentó que luego de su colaboración con Sebastián Ayala en el tema “Mi decisión” lo quisieron culpar de plagio, pero que nada de eso está entre sus objetivos profesionales y menos si se trata de atacar a otro colega.

“Me llegan una mano de ataques pendejos. Primero por lo de Sebastián Ayala, que porque le robé la canción. El otro, que porque me voy de la finca. No sé por qué la gente lo toma personal, pero es una decisión que no es por amenazas sino como por tranquilidad, sobre todo por la de mi mamá'”, dijo Rivera a través de su cuenta de Instagram en la que reapareció para aclarar todo y disminuir la ola de ataques que ha recibido en sus redes.