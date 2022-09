“No estoy pidiendo plata”: Jhonny Rivera ante las acusaciones de lucrarse con el caballo rescatado

Hace semanas el cantante Jhonny Rivera conmovió a sus seguidores al mostrar cómo rescató un caballo que se acercó a él de forma natural y que poseía una fuerte fractura en una de sus patas delanteras.

Esto no solo lo sorprendió sino que de forma natural, le hizo reflexionar sobre cómo el animal lo eligió por instinto para que lo cuidara, razón para que él lo recibiera en su fina y se encargara de darle todas las atenciones que necesita, pero pese a que se trató de una muy buena acción salieron una gran cantidad de detractores quienes aseguraron que el intérprete de ‘Empecemos de cero’ se estaría lucrando a través de ello, es decir que él estaría recibiendo donaciones o pidiendo dinero para poder costear los gastos médicos que le ha generado esta situación.

Ante ello, ha sido el mismo cantante quien dio la cara y publicó un video en sus redes sociales para aclararlo todo: “Mi gente me tiene muy incómodo este ataque tan berraco que me han estado haciendo muchas personas quienes me han insultado sobre que yo estoy pidiendo dinero para operar el caballo. En qué momento he pedido plata para operar el caballo, yo nunca lo he hecho ni lo haré, pues decidí asumir esta responsabilidad con recursos propios”, dijo el artista.

Jhonny Rivera aclara la situación

Luego de que Jhonny Rivera expresara su molestia por el ataque que ha recibido de algunas personas sobre la supuesta petición de dinero para operar al caballo que rescató, añadió que tiene también mucha pena con todo aquel veterinario que se ha acercado para tener un gesto de querer colaborar sobre todo en la evaluación y realización de exámenes previos a la operación de Valentino que está en su finca y que le ha robado el corazón, tanto que en sus recientes publicaciones no dudó en posar junto a él y escribir un emotivo mensaje para sensibilizar a quienes lo han atacado duramente.

“Casi nunca subo fotos, pero estas me encantaron , la historia de Valentino les ha gustado mucho , lo que espero es que esta historia tenga un final feliz”, con este gesto se ganó una gran cantidad de halagos y felicitaciones por su nobleza y por querer auxiliar de forma desinteresada a este caballo que de la nada llegó a su vida para darle mucho más amor.

“Aquí no vemos el artista, aquí vemos al hombre de corazón lleno de nobleza, bendiciones apreciado Jhonny”, “Esa historia nos llegó al ALMA a todos , yo te amo por ese corazón tan grande que tienes y a VALENTINO lo “RECONTRAQUETEAMOOOOOO” por valiente”, “Yo también quiero un final feliz”, ”Hermosos Dios te bendiga Jhonny en verdad valentino te Ama se le ve el cariñoo que ya te tiene porque le cambiaste la vida!”, expresaron los usuarios en redes.