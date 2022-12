Mejor que las Kardashian: Así fue como Paola Jara descrestó con su decoración de navidad

Paola Jara ha demostrado que siempre le gusta estar a la vanguardia cuando se trata de las estéticas que la acompañan en su día, bien sea luciendo muy a la moda y volteando miradas, o dándole toques únicos a su hogar.

Y con la llegada de la temporada decembrina, los famosos buscan sacar toda su creatividad a flote e invierten grandes sumas de dinero y tiempo para que sus casas sean decoradas con las mayores extravagancias que solo la navidad puede traer consigo.

Una de esas famosas que quiso superar las decoraciones navideñas que salen de la mente de las Kardashian, ha sido Paola Jara, y la forma en que vistió su casa para navidad ha dejado sin aliento a sus seguidores en redes.

Paola Jara vistió su casa de blanco y hasta le metió osos polares

Por medio de sus redes sociales, la esposa de Jessi Uribe, mostró como quedó su hogar: haciendolo homenaje a blanca navidad, donde los colores blanco y dorado fueron los predominantes en su decoración. Además, mostró como cocinaba buñuelos y natilla, dos infaltables en las epocas decembrinas de todos los hogares colombianos.

Pero esto tal vez fue demasiado para varios internautas, y a traves de la sección de comentarios le hicieron saber a Paola Jara que tal vez su amor por la navidad fue un poco excesivo:

“A Dios se adora en espíritu y en verdad, lo que le importa a Dios es un buen corazón, no el materialismo y la idolatría”, “Creo que cada quien gasta su plata como le parezca. Pero a Dios le agrada lo que hay en tu corazón y la humildad con que vives la navidad Jesús nació en un pesebre no en cuna de oro. Para que tanta vanidad. Esa es mi humilde opinión al respecto.”, o también “No tiene al niño Jesús en su corazón. Solo le importa su pomposidad vanidad y soberbia.”, mezclando las creencias religiosas de la cantante con una decoración temática.

