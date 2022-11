“Falta de creatividad”: critican reciente video de Paola Jara quien se ha mostrado desanimada

Los últimos meses han sido decisivos para Paola Jara, pues más allá del éxito que ha tenido con su carrera como cantante y empresaria, al parecer no la estaría pasando bien en lo personal.

Y es que esta destacada artista no ha cesado en su intento de seguir haciendo buena música para sus seguidores, pero todo alejado de su esposo Jessi Uribe quien también ha estado copado de presentaciones por Latinoamérica. Es por eso que se ha rumorado que existe una crisis matrimonial que los podría estar distanciando y esto tendría muy desanimada a la intérprete de ‘Como si nada’ quien hasta ha mostrado poca creatividad en la creación de contenidos audiovisuales que han sido duramente criticados por sus seguidores.

“Falta de creatividad en el video por q si la mayoría han sido buenos”, “Me pregunto .. será que a los cantantes o cantautores se les acabó la chispa de escribir canciones”, “No me gustó”, “Las canciones no son nada buenas”, “Qué le estará pasando a Paolita, ya no es como antes”, fueron algunos de los comentarios que se generaron tras una de sus publicaciones en las que además interpreta a una mujer abandonada y que lleva múltiples tatuajes.

Paola Jara es criticada por su falta de creatividad

La nueva etapa musical de Paola Jara está plagada de temas muy nostálgicos y que demuestran que esta artista está despechada o que algo está pasando en su vida, pero sobre todo en el amor. Con esto se incrementan los rumores de una posible tormenta en el matrimonio de ella y Jessi Uribe quienes cada vez más han demostrado que están muy distanciados por su trabajo y de las redes sociales en las que siempre derrochaban amor.

Otro aspecto que fue criticado es el look de mujer ruda que le tocó interpretar a la cantante en uno de sus nuevos videos. Ahí luce una peluca que según algunos usuarios la hacen ver más “vieja” y está abarrotada de tatuajes que no van con su estilo tan femenino con el que ha cautivado a todos.

“Ya se le mira la edad”, “Uyyy no Paola nada con esos tatuajes”, “Si nada q ver con esos tatuajes..no te combinan”, “Falta mucha creatividad en tus nuevos trabajos, no los pensaron bien”, reiteraron algunos usuarios en las redes.