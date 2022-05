El vestido que usó Paola Jara en su matrimonio y que fue mucho más sexy que el anterior

Paola Jara y Jessi Uribe se casaron por todo lo alto en Antioquia. Y ella combinó tradición con su particular sentido del estilo, por lo que en la ceremonia se la pudo ver casándose con un vestido del diseñador Jorge Duque, que es uno de los mejores en el país en hacer este tipo de piezas .

Y además, fue el primer ganador de Project Runway Latinoamérica.

Ahora bien, Paola ya puso luego del convite, varias fotos donde muestra este vestido esplendoroso. Pero a su vez, también ha lucido otro, que es mucho más sensual y más relajado que el anterior. Se trata de un vestido con espalda descubierta, también casi transparente y en Guipur blanco, donde ya deja ver su larga cabellera.

También tiene un sombrero rojo.

Ella está acompañada de Jessi, quien va vestido totalmente de blanco, con botas beige y un jean ultra ajustado. Este también tiene un sombrero blanco y abraza a su esposa.

Una boda con mucho sentimiento

Paola Jara le cantó a su amado una canción de Shakira, “Hay amores”, y también le cantó otra canción vallenata en pleno jolgorio y casi de rodillas. Esto, acompañada de Jorge Celedón. Admitió en sus historias que ya estaba “un poco tomada”, pero de todos modos, cantó con todo su corazón para el hombre con el que lleva en relación oficial desde 2020.

La boda fue bastante lujosa, eso sí. Tuvo candelabros, todo en blanco, y la decoración reveló el gusto de la contrayente, que también se casó en una popular iglesia y nunca confirmó nada previamente al enlace, que igual se terminó filtrando en redes sociales.

Asistieron a la fiesta también cantantes como Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón, entre otros, que amenizaron con su música toda la celebración. Con el último fue quien cantó Paola, ya en los albores del evento.