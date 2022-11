Vidente hizo preocupante predicción sobre relación de Paola Jara y Jessi Uribe

Entre Paola Jara y Jessi Uribe ya no hay amor. Eso es lo que más se comenta en las redes sociales, pero los rumores son cada vez más contundentes, hasta el punto de que hasta los astros y estrellas han develado importantes designios para la pareja que se ha mostrado más distante que nunca.

Y es que cada vez son menos quienes le apuestan al matrimonio de ambos cantantes de la música popular colombiana, sobre todo luego de que la clarividente Lilian Estrada, ofreciera unas muy directas predicciones sobre el destino de estos seres que antes derrochaban ternura y admiración y ahora solo generan dudas y hasta preocupación por su muy evidente distanciamiento.

Según la especialista en predicciones, ambos están pasando por una mala racha en la que se dieron cuenta de que era mejor que disfrutarán por separado, pues las ambiciones y futuros de ambos están direccionadas hacía otros rumbos.

Paola Jara y Jessi Uribe no durarán mucho tiempo juntos

“A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados; no les he visto nunca futuro, en cuestión de noviazgo los veo felices mostrando muchas cosas, pero no les veo ese futuro de amor, entrega total y de comprensión”, expresó la clarividente sobre la relación de Paola Jara y Jessi Uribe a través de su canal de Youtube y así lo replicó Revista Semana.

Adicional a ello, Estrada reiteró que Uribe se enamorará de otra mujer más comprensiva y de hogar, que sí lo atienda y que lo ame como él desea. De hecho, confesó que no le da dos años a este matrimonio que nació en medio de una infidelidad y que el destino hoy le pasa factura.

Incluso, llegó a asegurar que con la nueva pareja tendrá los hijos que ha deseado tener con Jara a quien se le ha hecho cada vez más complicado complacerlo, pues no en reiteradas ocasiones ha revelad que ella está más enfocada en su carrera y negocios que en dedicarse a ser madre.