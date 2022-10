“Ya casi anda desnuda”: critican a Paola Jara por el vestido más espectacular que ha lucido en su vida

“Si no muestra no es Paola Jara”: fans están aburridas de sus atrevidos looks Foto: Instagram @paolajarapj

Paola Jara es una artista que se esfuerza por dar un espectáculo inigualable y con sus vestidos en escena es igual. Pero ya la criticaron por “mostrona” justo cuando se ha puesto uno de los vestidos más espectaculares que haya lucido en su vida.

Se trata de un enterizo que está adornado de rosas doradas con espinas, como en un entramado que recubre el cuerpo de Jara. De hecho, es uno de los looks más espectaculares de aquella en tarima.

La cantante ha llevado, con imaginación, el estilismo de su género un paso más allá. Y esto, sin perder un ápice de su sensualidad.

Es por eso que el mono está también hecho para mostrar su espectacular cuerpo. Y Jara subió el look en su cuenta de Instagram.

El caption era el siguiente: “Gratitud por todo”, expresó, poniendo varias fotos donde se ve este maravilloso atuendo, que lució esplendorosamente en tarima y el mejor de todos ellos.

“Ya casi anda desnuda”

Ahora bien, como siempre pasa (porque no falta siempre la gente que no tiene nada bueno para decir) , a ella la elogiaron por su creatividad en este atuendo, además de que se ve espectacular.

“Éxitos reina hermosa, deseo que siempre te vaya muy bien en todo, siempre te ves reluciente y hermosa! ❤️ qué talento el que te cargas!” “Impecable tus vestuarios, Paola de toda mi admiración”, son algunos de los comentarios donde la halagan por tremendo vestido.

Pero no falta: en otro le dijeron que ya casi iba desnuda y que no mostrara demás, como si el cuerpo que luce el atuendo no fuera suyo.

Ante esto, otros fans salieron a defender a la cantante, aludiendo a que los comentarios envidiosos era mejor reservárselos.

“Cuando no tienes nada que opinar por que la envidia la carcome🐍🐸🥴tan bonito que es admirar con respeto y no criticar”, “Y que arda la envidia.. Es mejor despertarla, Paola cada día mas bella, talentosa y amada por todos y que me dicen con el esposo que tiene....pucha otro bizcocho Bendecidos y afortunados”, son algunas de las respuestas a estos comentarios.

Paola sigue como si nada, viéndose espectacular.