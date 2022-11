No va para el Mundial ni de espectador: retiran pasaporte a Piqué y Luis Rubiales por corruptos Fotos: Agencias

El karma está más que nunca presente en la vida de Gerard Piqué quien creía que al retirarse del fútbol se acabarían sus problemas con la justicia española.

Pero la realidad es que ahora más que nunca está siendo fustigado por la Fiscalía Anticorrupción, tanto que ya es un hecho que le retirarán el pasaporte a él y Luis Rubiales, ya que ambos están siendo investigados por manejar altas sumas de dinero a través de la empresa Kosmos de la que es propietario el ex de Shakira y que estaría vinculada con la realización de la Supercopa que se mudaría de España a Arabia Saudí.

Ha sido el El sindicato “Manos Limpias” quien ha hecho la solicitud al Juzgado de Instrucción nº4 de Majadahonda sobre la medida cautelar de la retirada del pasaporte al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y a Gerard Piqué. Todo ello luego de que ambos fueran señalados como los principales protagonistas de fraude, administración ilegal, así como falsificación de documentos y ganancias mil millonarias sospechosas que recibieron luego de esta sospechosa negociación.

Piqué es presionado por la ley española

Hasta ahora solo se conoce que Gerard Piqué y Luis Rubiales tienen prohibido visitar Qatar, ya que sus acciones ilícitas están siendo investigadas y, por tanto, a ambos se les retirará el pasaporte para que no tengan acceso a ningún lugar, pues deben cumplir con lo establecido por la Fiscalía Anticorrupción.

Incluso, se conoció que el Consejo Superior de Deportes estaría analizando la posible suspensión o inhabilitación de Rubiales, pues éste fue quien más presionó a Piqué para que intercediera por medio de su empresa a esta muy polémica negociación que hoy más que nunca está demostrando que fue ilegal y por eso ya se están tomando fuertes acciones sobre sus protagonistas.

Con esto, queda demostrado que el final de este 2022 no será nada fácil para el exjugador del Barcelona, pues de no mostrar las pruebas que los desliguen de este caso podría ir a la cárcel y cumplir una condena de varios años. Y así no podrá tener a su lado a Clara Chía ni a sus hijos.