Las constantes salidas a comer fuera al parecer ya no le están cayendo bien a Clara Chía, pues en su reciente cita romántica no se le vio para nada a gusto.

Incluso, algunos internautas se dieron a la tarea de señalar que a esta chica como que le cayó mal lo que consumió, pues siempre se mostró con mala cara o con gestos de que no se sentía nada bien. Y ante esto Gerard Piqué solo la miraba con cara de desconcierto y aún así ella no dejaba de demostrar que quería irse a casa, pues no estaba contenta con su cita romántica.

Clara Chia Marti y Gerard Piqué saliendo a cenar en la noche del Miércoles.



Gerard en un gesto de amor sostiene de la mano a su amada y también a su bolso, mientras Clara tuvo un inconveniente con su calcetín y se arregla el calzado 💑💖👜👠🧦💞 pic.twitter.com/NvV34ZiUin — Clara Chia & Gerard Piqué💖 (@ClaraYGerard) November 17, 2022

Con esto, además se acrecientan los rumores de una posible crisis romántica que podría estar viviendo esta pareja quien cada vez se evidencia su incomodidad sobre todo cuando realizan sus salidas y son presionados por los paparazis.

Clara Chía no se sentía bien

“Esa moza no la está pasando bien”, “Debe aprender a cocinar para que no le siga doliendo el estómago”, “Uyyy no que aburrida ella”, fueron algunos de los comentarios que generaron las imágenes que se filtraron en redes de su reciente salida en la que una vez más Clara Chía solo mostró gestos de aburrimiento o de pesar.

Además, también fue criticada por quienes consideran que su look una ves más no resultó femenino ni mucho menos le destacaban su figura. Incluso, hay quienes reiteran que ella está ocultando su embarazo y por eso se evidencia su cara de malestar o de que no se siente para nada bien.

“Piqué le causa dolor de estómago”: se burlan de Clara Chía por indigestada en plena cena romántica Foto: Twitter @clarachiaypique

Pero, lo que más llamó la atención es la cara tan desencajada que tenía esta jovencita de 23 años quien desde que inició su relación clandestina con el ex de Shakira solo ha recibido presiones y ahora más que nunca está harta de tanta persecución y rechazos de quienes no están a favor de su relación.