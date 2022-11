Dan el título de ‘Reina’ a Clara Chía y aseguran que es “La Reina, pero del cabaret ‘La traviesa’

A pesar de que Clara Chía se ha mostrado muy sumisa, los internautas y demás personas del mundo real no están de acuerdo con su estilo, ni mucho menos con su relación con Gerard Piqué, ya que nació en medio de una infidelidad muy clandestina.

Esto es lo que la ha llevado a ser el centro de todas las críticas y aunque se han sumado algunos #ClaraChíalovers a su vida para apoyarla, también es cierto que son cada vez más quienes la rechazan por considerar que no se merece ningún halago que le permita ser calificada como una “Reina” tal y cómo lo es considerada Shakira.

¿Coincidencia o envidia? Clara Chía copió a Shakira hasta con el criticado vestido de rayas Fotos: Twitter / @shakira

Es así como usuarios en las redes no dudaron en rechazar el calificativo que algunos le han querido dar para por lo menos para no hacerla sentir tan mal y reiteraron que ella es la “Reina”, pero del bar en el que trabajaba llamado ‘La Traviesa’ y que le sienta bien debido a que ella fue la que logró “meterse por los ojos” a este hombre que no dudó en dejar a un lado a su familia por irse a correr a sus brazos.

Clara Chía es una vez más descalificada en redes sociales

“Reina del cabaret ‘La traviesa’. El nuevo referente de las amantes”, “Ella no es reina nada”, “Le queda bien grande ese título”, “Quién cree que ella es una reina, es una locura darle ese título, reina es Shakira”, “Uyy no que asco que le den ese título que le queda bien grande”, expresaron algunos internautas en las redes para una vez más descalificar a Clara Chía y su nueva posición ante la sociedad desde que es novia de Gerard Piqué.

Con esto queda claro que esta jovencita aún no cuenta con el apoyo de la audiencia, pues sigue siendo rechazada por quienes consideran que ella le ha causado mucho dolor a Shakira y hasta a sus hijos quienes deberán enfrentar la separación con su padre, pues se espera que a inicios de 2023 se radiquen por completo en Miami. Por esto y más Clara nunca obtendrá buenos calificativos de parte del público.