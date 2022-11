Ex de Carmen Villalobos quiere mostrar en un reality cómo vivió su divorcio

El polémico e inesperado divorcio entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo podría mostrarse ahora a través de un reality show.

Y es que según indicó el guapo actor en una recientes declaraciones para People en Español, éste estaría muy dispuesto a iniciar un proyecto muy real en el que pueda tener la oportunidad de revelar detalles inéditos de su separación y las verdaderas razones por las que ambos tomaron la decisión de emprender una nueva etapa de vida por separado.

Carmen Villalobos reacciona a confesión de Sebastián Caicedo y le envía indirecta Instagram @cvillaloboss / @sebastiancaicedo

Esto alarmó a quienes consideran que no resulta muy honesto que el ex de la presentadora ofrezca detalles de lo que fue su vida en pareja, pero aún así, no dudan en que esto es algo que muchos están esperando, pues hasta la fecha se desconoce qué fue lo que realmente pasó entre ellos y el por qué de forma inesperada decidieron alejarse y no negociar para una posible reconciliación.

Sebastián Caicedo revelaría detalles de su divorcio con Carmen Villalobos

“Vengo hace un tiempo trabajando en un proyecto personal: mi marca y mi negocio. Es algo que estoy haciendo en Medellín y muy pronto van a saber de qué se trata. No es fácil. (...) Se vale soñar, pero no dejemos que nuestros sueños se vuelvan nuestras pesadillas”, expresó Sebastián Caicedo a la revista latina de espectáculos, pero además reiteró que no se ha podido sacar de su mente la idea de hacer un reality en el que él pueda desahogarse y puedan conocer su verdad sobre la separación con Carmen Villalobos.

Sin embargo, todo ha quedado en simple ideas, pero al parecer esto estaría cobrando cada vez más fuerza y forma, pues más de uno estaría interesado en descubrir realmente qué fue o qué pasó entre estos dos actores que la mayoría tenía como la pareja ideal y de repente tomaron la irreversible decisión de dejarlo todo para empezar de nuevo cada quien por su lado.