“Papito”: Sebastián Caicedo se ve mejor que nunca al reaparecer en redes

Desde que Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos anunciaron su divorcio, se generaron cientos de rumores sobre el motivo de su separación y aunque fue la actriz quien desde siempre se mantuvo activa en sus redes para “avisar” a sus fans de que estaba bien tras esta ruptura, su expareja por el contrario se alejó de todo.

De ahí que su aparición pública en uno de los conciertos que formaron parte de las Ferias de las Flores en Medellín, causara tanto revuelo, pues nadie sabía cómo la estaban pasando él luego del anuncio de separación. Y aunque fue criticado por quienes reiteran de que él ya tiene un romance con la influencer Juliet Román, éste no había aparecido más en su cuenta personal de Instagram, solo a través de imágenes tomadas por paparazzis o fans quienes se lo topaban en algunos eventos.

Sebastián Caicedo y la modelo Julieth Román La nueva pareja fue captada en un concierto.- Instagram @rechismes

Por eso, tras subir un seriado de fotografías en sus redes, en las que se muestra más guapo que nunca, resultaba inevitable que éste no recibiera cientos de comentarios a su favor, pues además de galán, se ve muy calmado, fresco y dispuesto a seguir avanzando en su carrera en la que ahora hasta escribe mensajes motivadores a sus seguidores.

Sebastián Caicedo alborotó las redes tras su regreso

“Papito”, “Que bello mi Sebas, Dios te bendiga siempre”, “Hermoso en todo los aspectos “, “Ojitos más lindos los que tiene”, “Muy guapo te admiro mucho, esa fuerza y valentía y humildad que transmite”, fueron algunos de los comentarios que generó el seriado de fotografías que publicó Sebastián Caicedo en su cuenta de Instagram en la que sin duda, desató pasiones con su galanura.

“No importa cuantas veces te digan que no puedes y que no lo vas a lograr. Se fiel a tus metas, trabájalas duro con pasión y constancia, y nunca, NUNCA dejes de soñar!! Vamos con toda y por todo mi gente!!”, fue el mensaje que escribió el actor quien al parecer ya se siente preparado para seguir adelante en lo personal y profesional y con ello alienta a sus fans para que, si están pasando por una situación similar a la de él, tengan el valor de seguir adelante y no se dejen derrumbar por nada ni nadie.