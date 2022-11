Carmen Villalobos es feliz, por ahora con sus tres perritos: la critican por no tener hijos Foto: Instagram @cvillaloboss

La vida personal de Carmen Villalobos dejó de ser privada una vez que se conoció que tras 13 años de matrimonio con Sebastián Caicedo, habían tomado la decisión de separarse y de empezar una nueva etapa por separado.

Ante esto surgieron múltiples dudas sobre las razones de su divorcio, pero ante el avasallante éxito y exposición mediática que ha rondado en la vida de la actriz y presentadora, hay quienes han querido indagar sobre las razones por las que esta bella mujer no ha tomado la decisión de tener hijos.

Con esto, se han generado debates y ante las presiones que ha recibido a través de las redes en las que cuestionan el por qué no se ha tomado el tiempo para extender la familia, ella reiteró que no se encuentra en el momento para ello, pues su apretada agenda de trabajo no le permitiría cumplir con su rol de madre.

Internautas indagan sobre la vida personal de Carmen Villalobos

Incluso, hay quienes se han preguntado las razones por las que tras tantos años de matrimonio entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, ellos no tomaron la firme decisión de procrear y de así consolidar su unión. Sin embargo, la actriz siempre ha sido muy directa y clara al referir que ella prefiere seguir su vida con sus tres perritos, ya que ellos la hacen feliz y siempre la esperan con alegría al llegar a casa después de un día apretado.

Además, reiteró que con su ex, quizás no hubo coordinación, ya que ambos estaban muy concentrados en sus carreras y no en hacer una vida más responsable con sus hijos, pero en recientes declaraciones del guapo actor, éste se mostró un poco más interesado en ello, mientras que la presentadora mantiene su posición de seguir su vida sin hijos, sobre todo ahora que se ha consolidado en el ámbito de la actuación con la serie que llegó a Netflix llamada ‘Hasta que la plata nos separe’.