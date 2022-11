A pesar de que Clara Chía posee una gran cantidad de haters o personas que no están de acuerdo con que haya sido la tercera en discordia y que haya acelerado la ruptura entre Shakira y Piqué, hay quienes sí han sabido apreciarla y hasta querer lucir como ella.

Y es que en redes sociales esta joven de 23 años ha sido muy cuestionada y criticada hasta por la manera en cómo luce, se peina, maquilla o usa prendas que, a criterio de la mayoría, carecen de estilo, sin embargo, en sus más recientes salidas en público se ha podido apreciar un notable cambio en su imagen que le ha permitido mostrar una mejor cara y hasta incrementar los halagos sobre su belleza.

Con cara de preocupada y hasta con la lengua afuera: así fue captada Clara Chía Foto: Agencias

De hecho, las más minuciosas chicas que gustan estar a la moda se han percatado que la novia del español luce unos aretes, que al parecer son sus favoritos, pues no deja de lucirlos para todas las salidas románticas que ha tenido con su nuevo amor. Esto le ha permitido marcar tendencia y por eso, ahora este accesorio es uno de los más buscados en las tiendas físicas y virtuales.

Los aretes favoritos de Clara Chía se han vuelto tendencia: hay quienes buscan lucir como ella Foto: Agencias

Clara Chía está marcando tendencia

Hasta ahora Clara Chía ha demostrado que es una mujer muy sencilla, minimalista, pero que sí posee buen gusto, pues cada prenda que luce resulta elegante, sobria, pero le permite verse femenina y sobre todo frágil. Esto se traduce en un look ligero en el que nunca han faltado sus aretes dorados que ya muchas están buscando en las tiendas.

Éstos no son más que un par de argollas que forman parte de la marca Sfera, que más allá de ser una firma de media gama, posee accesorios de calidad y a precios accesibles, pero lo mejor de todo es que se adaptan a todo tipo de estilo. Por eso, no hay quien no se haya dejado seducir por esta pieza que además les aporta elegancia y les permite ser todas unas #ClaraChíaLovers.