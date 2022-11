Para Piqué es más importante salir de fiesta que quedarse en casa: internautas critican su opinión

Las redes sociales han sido implacables con Gerard Piqué, pues desde su separación con Shakira, sus haters han ubicado los videos, declaraciones, imágenes y hasta memes que sirvan para desprestigiar su imagen y demostrar su inmadurez.

Es así como se volvió a filtrar en redes un video en el que se muestra al exjugador del Barcelona discutiendo con un influencer lo que sería su visión de la vida y cómo debe ser disfrutada lejos de las obligaciones y demás responsabilidades. Con ello, solo logró ser nuevamente cuestionado por quienes aseguran que además de que es un “narcisista” resulta un niño que no ha crecido y que se buscó una novia muy joven para sentirse como lo que es: un adolescente rebelde y sin obligaciones.

En el video el español asegura que es obligatorio siempre salir de fiestas, tomarse una bebida y disfrutar de la vida, mientras que su acompañante le reitera que a él no le parece que esa decisión debe ser irremediable, pues no siempre uno está con el ánimo de salir a beber. Pero, el ex de Shakira asegura que hay que mirar mal al que no sale por lo menos en 5 años a disfrutar de “una vida de desenfreno”.

Piqué es nuevamente cuestionado en las redes

“Vaya diferencia entre Piqué y Shakira....Shakira centrada y responsable...mientras que Piqué viviendo una segunda juventud al lado de una veintiañera...pensando en fiestas nada más....”, “Tiene el casco muy pequeño para envolver el cerebro.. ese es el problema que tiene”, “Eso se llama inmadurez”, “Ahora sí suelta la boca demostrando lo que es”, fueron algunas de las reacciones que desencadenó estas declaraciones de Gerard Piqué quien no ha perdido la oportunidad para demostrar quién es realmente.

Por eso no han parado los cientos de comentarios en su contra y sobre la manera tan inmadura con la que enfrenta cada situación, pues ante cada conflicto solo corre a brazos de su amada novia de 23 años o se escapa con ella para vivir una luna de miel que es criticada por todos, ya que deja ver que no le gusta enfrentar las responsabilidades o consecuencias de sus acciones.