¿Se canceló la boda o se arrepintieron?: Daniela Ospina preocupa a sus fans con su respuesta

A través de sus redes sociales Daniela Ospina y Gabriel Coronel han mantenido a sus seguidores cautivados con su derroche de amor, por eso al comprometerse fue natural que todos estuviesen pendientes de la fecha de su boda.

Y aunque la misma modelo, empresaria y jugadora de voleibol profesional ya habían hecho varios anuncios y dado detalles de lo que sería esta celebración que los unirá ante Dios, ahora fue ella misma quien se detractó y esto preocupó a sus fans, pues a pesar de que se pensaba que el matrimonio se realizaría durante este 2022, ahora a través de la dinámica de la “caja de preguntas” ofreció una respuesta contundente que deja ver que todo ha cambiado.

Todo comenzó cuando un usuario le preguntó: “Dani, ¿te casas este mes?” y ante esto ella respondió: “Jajaja tengo que contarles que yo me equivoqué la vez pasada cuando dije que sería en 2022...no! La realidad es que no tenemos fecha. Hay veces que en la vida aprendes a dejar fluir. Hay una construcción más importante que se llama familia. El día de la fiesta llegará y les contaré”.

Daniela Ospina genera dudas sobre su matrimonio con Gabriel Coronel

Una vez que Daniela Ospina publicó esta respuesta no se hicieron esperar los comentarios de quienes consideran que esta pareja se ha tomado todo a la ligera y que en muy poco tiempo de relación ya estaban haciendo planes de matrimonio sin antes haberse conocido mucho mejor.

“Está insegura lleva poco con él”, “No está enamorada”, “Ya la aplazó ella no está segura ni su hermano ni su hija no quieren al novio”, “Fijo no habrá matrimonio”, “No te vistas que no vas”, fueron algunos de los señalamientos que hicieron algunos usuarios en redes quienes reiteran que en esta relación hay mucho deseo de cumplir metas personales que quizás no son mutuos y solo uno de ellos es el que está apresurado a cumplir solo por sentirse más seguro con la relación.