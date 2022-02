Daniela Ospina y Gabriel Coronel son novios: “Él es una bendición”

Daniela Ospina y Gabriel Coronel le pusieron fin a los rumores y finalmente confirmaron que están en una relación sentimental. La empresaria y el actor desde hace unos meses habían estado dejando pistas con comentarios y fotos a través de las redes sociales.

La pareja asistió a una sesión fotográfica para la revista People en español y hablaron de su relación. El primero en confirmar el noviazgo fue el venezolano.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel confirman su relación

En entrevista con el mencionado medio, Gabriel Coronel relató que él y su novia tienen una amiga en común que los presentó. “Ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja y le dijo a Daniela que yo estaba buscando pareja”, contó.

También, recordó que pese a que él y la ex de James Rodríguez estaban en la misma ciudad, no se habían visto pero se mantenían en contacto a través de WhatsApp. Al pasar los días, luego de muchas conversaciones el intérprete al salir del trabajo le escribió a Daniela para que se vieran.

“Entonces nos vimos a la una de la mañana, ella estaba compartiendo con unas amistades. Imagínate, yo era el nuevo, me analizaron de arriba abajo, pero todo fluyó muy bien. Menos mal que habían unas copitas y eso ayudó a que me relajara”, confesó.

Por su parte, Daniela Ospina contó que que aunque le encantaba conversar con Gabriel, le pidió que no se trasnocharan por su edad.

“Le dije: ‘Oye Gabi necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien’”, dijo entre risa en conversación con la revista.

Sobre la relación de su nueva pareja y su hija Salomé Rodríguez, Daniela aseguró que se la llevan muy bien.“Gabriel es un hombre muy genuino, muy juguetón, entonces no es difícil de conectarse con una persona tan bonita y que da tanto todo el tiempo. Gracias a Dios es una bendición, Gabi ha estado ahí para lo que las dos hemos necesitado”, señaló.