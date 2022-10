Así fue como Francia Marquez descrestó con su nuevo peinado en redes

A este punto ya es innegable el decir que la vicepresidenta de Colombia, Francia Marquez, ha hecho del estilo y de la moda un complemento perfecto para su imagen ante los ciudadanos. Co su estilo, no solo logró darle visibilidad al diseñador emergente, Esteban Sinisterra (Esteban African), catapultándolo a las páginas del prestigioso periódico The Washington Post.

También, el talentoso artista sigue haciendo historia al también diseñar los impactantes looks de la ex candidata, ahora funcionaria pública.

En variadas ocasiones se han podido leer los claros cumplidos que le han hecho llegar a Francia Márquez, pues su estilo la ha puesto como todo un referente de moda en el país, y ahora tras revelar su nuevo peinado en la firma de la creación del Ministerio de Igualdad, la vice ha mostrado un look más natural que incluso periodistas de moda le han elogiado profundamente.

El nuevo peinado de Francia Marquez que dejó enamorado a varios

La vicepresidenta impactó con un nuevo peinado que resalta sus mejores facciones y sus raíces afrodescendientes, con un peinado en trenzas que le aporta más vida a su rostro. Este nuevo estilo lo dejó mientras firmaba la fundación del ministerio de la igualdad.

“Hoy es un día muy especial, es un día histórico, hoy el estado abre sus puertas para garantizar igualdad a los que históricamente han estado excluidos y marginados. La Igualdad como un valor esencial, sin duda, es lo que nos va permitir avanzar en ese camino hacia la #PazTotal.” escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.

Al ver el nuevo look que Francia debutó, las redes no tardaron en hacerle llegar muchos elogios, y afirmaron que ese look en verdad luce muy bien en ella, incluso el periodista Sergio Barbosa, quien recientemente también fue centro de ataques en redes por ‘romantizar’ el hurto de comida por parte de los domiciliarios de Rappi.

“Me encantó el nuevo look de @FranciaMarquezM no están de acuerdo? Acierto total ! Se ve fantástica y mucho más fresca!”, le hizo saber Barbosa a la vicepresidenta a traves de su mensaje en Instagram.

Y el no fue el único, muchos cibernautas y simpatizantes de la vicepresidenta Marquez, le resaltaron lo bien que este peinado le luce, y le piden que lo conserve por más tiempo:

“Divina esa mujer! La conocí personalmente y es un encanto”, “Es la ventaja del pelo afro, es multifacético y los peinados que se pueden hacer son casi infinitos.”, “Preciosa se ve! Con ese look se ve mucho más empoderada y hermosa.”, entre muchos más, han sido los cumplidos que le han dejado a la vice en redes.