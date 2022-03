Francia Márquez: la nueva forma de vestir de la mujer política colombiana

Por: Ricardo Castro

Desde las épocas de María Cano y posteriormente, Esmeralda Arboleda, pioneras en incursionar en el escenario político colombiano, la mujer tuvo que uniformarse para estar “a la altura” de los hombres: todo lo considerado “femenino” y ornamental no era tomado en serio.

De hecho, tal y como explicó Valerie Steele en su ensayo de 1991, “The F-Word”, todas las mujeres en cargos académicos y políticos (mundos dominados por hombres) tuvieron que adaptar sus trajes a sus códigos para poder jugar en igualdad de condiciones.

Desde ahí, mujeres como María Emma Mejía, Noemí Sanín y la misma Martha Lucía Ramírez, entre otras, han cumplido con esta norma a cabalidad. Pero la política se renueva y con ella sus significados, procedencias y voces. Esto pasa con Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, quien con más de 500 mil votos se mostró como la gran revelación de la política colombiana.

Francia ha dado bastante de qué hablar, no solo por el desarrollo histórico de su carrera política, sino por ser un símbolo de inspiración y debate para la industria de la moda colombiana. La líder política ha venido pisando con pie firme en estos terrenos, asesorada y vestida en piezas que la representan no solo a ella sino a todo el pueblo que respalda.

De hecho, la mayoría de prendas que ella usa son firmadas por el diseñador vallecaucano Esteban Sinisterra, mejor conocido por su marca ‘Esteban African’, que precisamente resaltan los estampados originarios de la comunidad afro. Estas piezas, elegidas por Francia y a su vez, por su asesora Diana Rojas gritan: “Acá estoy y van a escuchar mi nombre”. Esto, con estampados y colores que no solo complementan su personalidad, sino que son el foco de atención en cada aparición pública por parte de la activista.

“Nunca habíamos tenido una candidata mujer con un trasfondo y una experiencia tan distinta a lo que normalmente vemos en mujeres en política. Siempre son muy selectivos con lo que usan, porque saben que esa es la mejor estrategia a la hora de lanzarse a la escena política. Siempre se usan tonos discretos, como lo hace Ingrid Betancourt o siguiendo por esa misma línea, con Marta Lucia Ramírez, cuando se lanzó a la vicepresidencia. Francia llama la atención, no solo por su seguridad y su personalidad, sino porque tampoco tiene miedo de mostrar su identidad y es un puente muy fuerte que tiene para exponer sus ideas”, le explica la investigadora de moda y MA de Fashion Studies de Parsons, Jeniffer Varela a PUBLIMETRO, que recalca que Francia quiere reafirmar su identidad como parte de su plataforma política .

“Ella quiere reafirmar esa raíz de la mujer colombiana y negra que es. Quiere cambiar la mentalidad de la gente que sabe que no va a votar por ella por el hecho de ser una mujer con ciertas características, una mujer de hogar que realmente sabe lo que es el subsistir. Pero así y todo, desea decirles: ‘así como soy yo, puedo llegar a cargos muy importantes’. Ella sabe la clase de atención que genera su candidatura”, complementa.

Márquez se integra a una generación de políticas colombianas que se alejan cada vez más de las formalidades. Esto ha pasado con las candidatas de partidos como el Verde, que van de jeans, pañoletas que representan luchas como la feminista, por ejemplo, e incluso naturalizan el uso de tenis (cosa que se ve bastante extraña y poco auténtica en candidatos de procedencias privilegiadas, como se vio con Alejandro Gaviria) . La experta menciona a Claudia López como el pináculo de esta representación.

— Jeniffer Varela, investigadora de moda

En el caso de Francia - al igual que Manahi Pakarati, jefa de protocolo de Gabriel Boric y representante de la etnia Rapanui- se resalta este origen, porque sigue siendo invisibilizado de manera estructural y simbólica en Colombia. “El tono de piel sigue siendo decisivo, porque es la norma. Históricamente, las personas negras o indígenas llaman la atención cuando tratan de reclamar el puesto que claramente les pertenece con todo el derecho del mundo. Por esta razón, eso atrae visualmente y genera un choque, porque ya no debemos tener normalizado que la política es y debe ser blanca y no diversa. Pero esto también está ligado con las clases sociales. Estamos tan acostumbrados a un concepto de ‘clase’ y de ‘ser correcto’ cuando no es lo que debería ser. Pasa lo que pasó con el tema de la lideresa de Chile, a la que se le dijo que no se estaba vistiendo de acorde a los protocolos, cuando es todo lo contrario, porque ¿cuáles protocolos, cuando está llevando este atuendo a un contexto más elevado? Hay gente que todos los días es discriminada de sus trabajos por lucir el cabello de forma natural, porque precisamente va en contra de esa norma que ha existido desde siempre. Y eso es algo nuestro, hace parte de nuestra identidad. Por eso es tan importante conservarla, es parte de lo que nos identifica. Por eso a Francia no le interesa ser quien no es, sino reafirmarse.”, recalca Varela, que también da el contexto sobre el país en el que alza su voz política: uno con rezagos del Estallido Social de 2021 donde la gente opta por una disrupción de símbolos, plataformas y voces políticas.

Creando el look de una candidata vicepresidencial

PUBLIMETRO también habló con Diana Rojas, la asesora de imagen de Francia Márquez, quien tuvo sus primeros acercamientos con ella en enero. Así, la profesional se encargó de conocer lo que conlleva la moda para alguien con una plataforma política tan diciente. Por cuestiones de tiempo, se terminó eligiendo al diseñador Esteban African: “Desde que vi su Instagram me encantó su trabajo y su inspiración, que era totalmente acertado para Francia. Al presentarle la propuesta, ella también lo eligió, porque ya conocía su trabajo y además quería apoyar el talento local vallecaucano. Toda la imagen que se construyó era acorde a los lineamientos establecidos. Esta es una cadena de valor colaborativa y siempre estamos trabajando mano a mano con los colores, patrones, que identifiquen sus raíces y sus ancestros”, explica Diana, que acota que Francia ya tenía varias propuestas por sí misma para su imagen. Así, se logró transmitir, resalta, esa imagen de fuerza y alegría que la caracteriza.

Y ahora que ya es la segunda a bordo como fórmula de Petro, se establecerán nuevos puntos de partida: “Lo importante es que ya tenemos una figura pública sólida con una posición política bastante fuerte y posicionada en un rol. Hay que mantener su esencia y autenticidad, y acá queremos romper con todos los protocolos occidentales en la moda sobre la política, ya que siempre se han visto los trajes con colores clásicos, cosa que se acaba de romper en Colombia, porque este hecho ha sido todo un hito: una mujer negra defendiendo su rol y sus raíces”, afirma con orgullo.

Francia Marquez, definitivamente, será una voz predominante en el futuro de la política de Colombia. Pero no solo cambia todo por el hecho de tener una voz con fuerza, sino que a través de la moda abrió un camino que en política, para las mujeres y minorías, estuvo vedado en el país por muchas décadas.