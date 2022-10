“No romantice el hurto”: se despachan contra Sergio Barbosa por defender a Rappi que robó comida

Rappi es una de las compañías que usualmente suele ser motivo de queja y critica por variadas razones, entre ellas, su ‘pésima´ atención al cliente, y el trato a sus empleados.

Esta problemática no solo se viene manifestando por parte de usuarios comunes, incluso varias figuras reconocidas han presentado quejas ante la compañia, como la presentadora de noticiero del Canal Uno, Mónica Rodriguez, quien hace algunos meses manifestó su inconformidad ante esta empresa.

“¿Cómo pueden ser ejemplo de ‘gran empresa’ cuando no responden requerimientos y quejas de sus clientes?”, apuntó hacia la compañía en un trino.

No solo eso, pareciera que los filtros de contratación que maneja la empresa son de cuestionarse, puesto que sus repartidores en la mayoría de las veces son groseros, en redes afirman que se termina convirtiendo en una molestia el hecho de que nunca carguen dinero con ellos para entregar el cambio cuando se paga en efectivo, y de un tiempo para acá, también les ha dado a los repartidores de comerse la comida que deben entregar.

Este fue el último caso que se hizo viral en Twitter, donde las camaras de seguridad del edificio demuestran como u repartidor de esta firma de entregas domiciliarias, abre el paquete de comida y se come su contenido, intentando después de esto cubrir lo que hizo, buscando borrar toda evidencia de su acto.

Ante esto, las críticas no se hicieron esperar y reprocharon en contra por esta y otras deplorables situaciones que se suelen presentar con Rappi.

“Esas apps de domicilios, lo que hicieron fue precarizar el trabajo de entregas, ahora cualquier lumpen entra a hacer una labor que antes era muy honrosa.” o también “Tener hambre no justifica ser tan desagradable de meter las manos en la comida ajena, si quería comer, que pidiera, que repugnante.”

Sergio Barbosa comentó sobre el video y los actos del domiciliario, pero le recordaron que lo que el repartidor hizo, es delito

Sergio Barbosa tuvo buenas intenciones al defender al domiciliario, porque es entendible que en las condiciones a las que los repartidores de comida afiliados a Rappi suelen recibir salarios muy bajos, algunos deben recurrir a tomar comida ajena.

“Pobre tenía hambre, no es justo”, opinó el periodista de moda. Sin duda alguna su comentario no fue para nada malintencionado, pero en redes sociales han sido contundentes al hacerle saber que una cosa no justifica la otra, y que no se puede normalizar que los domiciliarios se roben la comida de los demás y se la coman por culpa del mal salario que les da su empleador.

Han sido incontables a este punto en las que la opinión pública le ha hecho saber a Rappi que debe mejorar sus estándares de atención al cliente, tanto con los domiciliarios como con sus canales de atención, y tras ver como este video se hizo viral en Twitter, ahora lo exigen con más indignación:

“Yo no volví a pedir por esa aplicación, solo tuve la oportunidad de tratar a 5 personas completamente dispuestas a su trabajo. Pero es muy tenaz lo que pasa, no sólo ahí, en cualquier otra aplicación: desaseo, gaminería, gente atravesada,”, “Soy usuario de @RappiColombia, es una buena app, pero lo cierto es que tienen deficiencias con la selección de los repartidores, capacitación a los mismos, etc...” o “En serio están defendiendo eso? Ya quiero verlos cuando les llegue una comida toda sapotiada o en un restaurante que se les coman la mitad y les entreguen ese plato así.”

