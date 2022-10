[Opinión]: Goyo no le debe nada a nadie: quienes la atacan incurren en racismo

Goyo ha estado en el ojo del huracán desde que se anunció el cartel del festival Estéreo Picnic, programado para los días 23, 24, 25 y 26 de marzo del 2023 que tendrá lugar una vez más en el Campo de golf ‘Briceño 18′, cerca de la ciudad de Bogotá.

Este festival es uno de los más reconocidos a nivel latinoamericano y que el proximo año traerá algunos de los nombres más populares e importantes de la musical actual; entre ellos Drake, Billie Eilish, Blink-182, o los queridos locales Morat, quienes se presentarán una vez más luego de varias fechas consecutivas y completamente agotadas en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá.

De igual manera, el Festival Estereopicnic ha sido ‘considerado’ como una gran plataforma de exposición para artistas nacionales y locales, pero presuntamente, en redes se afirma que ChoQuibTown jamás llegó a un acuerdo con el festival y no fueron seleccionados para presentarse en el evento. Tras conocerse el cartel final, la cantante lanzó una contundente indirecta en contra de este, y sus palabras no la han dejado bien parada.

““No vamos en ese cartel porque lo locales no debemos regalar su trabajo, vamos donde valoren”, puntualizó Goyo en su cuenta oficial de Twitter, además dejando entre ver un posible conflicto de intereses entre las partes: “Ni pa’ allá nos asomamos” y “ya no somos unos culicagaos”!”

Tras pronunciarse, en redes han adoptado la actitud más ofensiva y racista posible, tildándola de ser una mujer ‘prepotente’ y con ínfulas de ‘diva’: “De pronto si trataras con respeto a quiénes trabajan con y para vos, la cosa cambia, pero de eso sí no hablas ¿Verdad?”, afirmó Laura Marulanda, usuaria de la red.

Inmediatamente varios empezaron a secundar este comentario alegando comportamientos similares de su parte: “A mí me consta, cuando camellaba con ella como ayudante para cargar equipos”, “El patrón nos decía que a doña Goyo no la podíamos mirar a los ojos y que no teníamos autorización de dirigirle la palabra.”, e incluso la compararon con Francia Márquez por ‘su misma actitud pedante’.

¿Por qué cuando una mujer negra hace sonar su voz, no la bajan de arrogante?

Goyo está siendo atacada por el simple de hecho de dar su pinion y de hacer valer su trabajo. Para nadie es un secreto el rumor en redes sociales de que la organización del Festival Estereopicnic les ofrecen cantar a los artistas locales en el festival cómo una nueva vitrina. Es decir, su aparición en el festival ya es ‘su ganancia’, ahorrándose el pago que el artista merece.

Se presume que justamente, esta fue la razón para que ChoQuibTown ‘se bajara del bus’ y no aceptara estar en la edición 2023, y si fuese así el caso, Goyo está en todo su derecho de darle la importancia y validez que su trabajo como artista, el de sus compañeros y la agrupación en sí poseen, y no por eso debe ser objeto de bullying en redes.

Cuando una mujer negra expresa una opinión, la sociedad machista y clasista en la que nos movemos siempre la hara ver como si fuera desde el punto de la rabia, de la ira, del resentimiento, como si lo que dijera no tuviera validez, y se escudan con la bandera de la ‘opinión’ para sacar a relucir el racismo a flor de piel. Así lo han hecho con la vicepresidenta Francia Marquez y ahora lo hacen con Goyo.

Si no fuese así, Goyo y cualquier artista de color estaría en su derecho de hacer valer su arte y no ser matoneada por esto.

En redes, varios opinan lo mismo, y afirman que ni Goyo o ChoQuibTown están debiéndole algo a la organización del festival ni mucho menos, y le aplauden el hecho de que use su plataforma para exponer las injusticias que suceden detrás de escenas:

“Ya está regada la gente porque Goyo, una mujer negra y supremamente talentosa hablo de NO regalar su trabajo en FEP.”; “no quiero ver un tweet más a cerca de Goyo porque así mismo no rajan de las celebridades no negras que exigen PAGO por HACER SU TRABAJO”; “Literalmente Goyo es una reinota, si te dice que no la mires a los ojos tu no la miras a los ojos, bueno?!”, entre varios más.

