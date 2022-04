“¿Cómo pudo Goyo aguantarse a “Tosta’o”?”, televidentes dicen que es insoportable en ‘MasterChef’

¿”Tosta’o” e Isabella Santiago son los villanos de MasterChef? al igual que la actriz venezolana, el integrante de la agrupación colombiana ChocQuibTown ha acumulado varios choques con sus compañeros y su comportamiento no ha sido el más ejemplar. De hecho, a través de las redes sociales los televidentes aseguran que su manera de hablar es “insoportable” y hasta se preguntaron cómo pudo su ex esposa aguantarlo tantos años.

Es de recordar que a principios de marzo trasncendió que “Tosta’o” y su ex esposa, (y también cofundadora del grupo), se divorciaron después de una década juntos y una hija en común. Y debido a los malos tratos del artista en MasterChef la gente se pregunta cómo funcionó ese matrimonio.

Por ejemplo, en el más reciente capítulo del programa de cocina, “Tosta’o” hizo llorar a Pamela Ospina con un comentario fuera de lugar. Cabe destacar que, en el momento, recibió el apoyo de nada más y nada menos que de Isabella Santiago.

“Tosta’o” y su desplante a Pamela Ospina en MasterChef

Carlos Yahanny Valencia Ortiz, mejor conocido como “Tosta’o”, tuvo un comportamiento con Pamela Ospina que hasta la propia presentadora Claudia Bahamón consideró como pesado. Todo empezó con un nuevo reto por equipos en el que Aída Morales, Corozo, Chicho y “Tosta’o” eran los líderes que debían escoger a los famosos que estarían con ellos.

Pamela Ospina fue la última en quedar por lo que debía integrarse al equipo de “Tosta’o”, sin embargo, el artista soltó un odioso comentario que pese a que la humorista se lo tomó con calma, después reveló entre lágrimas que le dolió.

“Solo queremos ser tres”, dijo entre risas el artista rechazando a Pamela en su equipo.

Pero la situación no quedó ahí, pues más adelante, en medio de la explicación de las condiciones del reto, en cual iba dirigido a un grupo de punkeros, la humorista solicitó a sus compañeros pensar en los comensales para preparar un plato de acuerdo a su personalidad. “Esto no es para ellos”, aseguró.

Sin embargo, esto despertó nuevamente la odiosidad de “Tosta’o” quien le respondió: “Pamela relájate, primero quiero que te relajes. No me gustan tus últimos cinco minutos. Esto no es Medellín, esto no es Canadá”.

Además, le pidió cambiar su actitud porque no estaba dispuesto a “soportarla”. En ese momento, Pamela no dijo nada, sin embargo, frente a la cámara del programa se desahogó.

“Yo le estaba tratando de explicar. Era solo una opinión porque yo soy apasionada con lo que hago”, dijo la humorista entre lágrimas.

Pamela Ospina se sintió muy debido a los comentarios de "Tosta'o". Foto: Instagram @pamelaospina

Para varias, Isabella Santiago, quien como de costumbre también ha tenido roces con Pamela, defendió a “Tosta’o” asegurando que ella debía acoplarse al líder y seguir sus intrucciones al pie de la letra. También aseguró que sus problemas van más allá de ese inconveniente.

“Yo no sé si Pamela tiene sus antecedentes con “Tosta¿o”, pero por ahí corre el rumor de que una vez casi se agarran”, sentenció.

Como era de esperarse, las reacciones de los televidentes en las redes sociales aparecieron después de la edición, expresando su molestia con “Tosta’o” y empatizaron con Pamela.

Jmmmmmmm que dolorcito ver llorar a Pamela 💔 que porqueria de actitud de esos dos pendejos #MasterChefCelebrityColombia — Ana (@AKnuthMejia) April 1, 2022