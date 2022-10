Goyo lanza fuerte veneno a festival musical y es atacada con comentarios racistas

Aunque la cantante Goyo quiso alzar su voz para defender a los artistas nacionales ante el anuncio del cartel de estrellas que estarán presentes en el Festival Estéreo Picnic, los usuarios en redes no tardaron en hacer contundentes críticas racistas en su contra.

Y es que a criterio de la vocalista de ChocQuibTown este evento musical que se realizará en el campo de golf Briceño, en Bogotá, del 23 al 26 de marzo de 2023, reunirá a una gran cantidad de personalidades como: Drake, Billie Eilish, Blink-182, The Chemical Brothers, entre otras agrupaciones internacionales que generan costos muy elevados y que se llevan gran parte del dinero que muchos empresarios niegan pagar a los cantantes de talla nacional y por eso, ella expresa que no regalará su talento en este tipo de actividades en los que hasta los llegan a menospreciar a los locales.

“No vamos en ese cartel por que lo locales no debemos regalar su trabajo, vamos donde valoren”, expresó la artista quien luego abrió un hilo en Twitter para afianzar su rechazo ante este tipo de situaciones que están pasando sobre todo en la actualidad que han visitado a Colombia estrellas como Rosalía, Taylor Swift, Coldplay y hasta Daddy Yankee, dejando así a un lado la importancia que tienen los artistas colombianos.

Goyo recibió múltiples comentarios racistas tras dar su opinión en redes

Sin embargo, a pesar que Goyo recibió algún apoyo de parte de algunos usuarios en las redes, hubo otros que se encargaron de desprestigiarla y hasta ser un tanto racistas en sus señalamientos.

No vamos en ese cartel por que lo locales no debemos regalar su trabajo, vamos donde valoren. 🫶🏾 — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) October 11, 2022

“9 mil likes para alguien que me dicen que es famosa, ah, bueeeeh”, “Poca gente más agrandada que un negro que sale de pobre. Ahí tienen a Goyo”, “Vea pues....con que los blanquitos quieren pagarle lo que se les da la gana a nuestros artistas? No señooooorrr, Goyo es ganadora de Grammy y no la pueden tratar como a cualquier cosa. Su trabajo vale”, “Entonces ya no se puede decir que Goyo o la vice son unas petulantes que no caminan sino levitan, porque salen con el cuento de que se es racista...”, “No entiendo el tuit de Goyo sobre el festival pero eso sí, los acabo de leer siendo racistas como SIEMPREEEE ustedes no valen, entiendan que pueden dar su opinión sobre alguien sin ser unos racistas de MIERDAAAAAA”, fueron algunos de los duros comentarios que recibió y que contaron con una fuerte carga racista que pocos lograron entender, pues ella solo defendía sus derechos como artista local.