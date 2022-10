‘Chumillo’ recordó la muerte de su esposa: las tragedias de actores de ‘Sábados Felices’

El comediante del programa de entretenimiento ‘Sábados Felices’, ‘Chumillo’ perdió a su esposa el pasado enero de 2022 tras el desenlace fatídico de un simple malestar que ella presentaba, tras un viaje por carretera. Su esposa simplemente se sintió mal y de ello no se pudo recuperar.

“A ella le dio un desaliento por pasar de tierra caliente a tierra fría, un malestar”, comentó el comediante de ‘Sábados felices’.

Tras este percance, la mujer tuvo que ser hospitalizada, el comediante continuó relatando: “Fui a visitarla el domingo 26 de diciembre de 2021 y me dijo: “‘El miércoles creo que ya me dan salida, pero no se me quita el dolor de cabeza y me van a hacer otros exámenes’”.

Desgraciadamente todo empeoró, ya que el 31 de diciembre le informaron que a su esposa “la habían pasado a cuidados intensivos”, ya que se le había detectado una trombosis cerebral.

‘Chumillo’ contó además cómo fue la muerte de su esposa

El humorista que hace personajes de campesino en el programa del Canal Caracol comentó como se le arruinaron todos sus planes de año nuevo con la mala noticia que les dieron sobre su pareja:

“El 4 de enero de 2022, el doctor nos llamó y nos hizo una charla con psicólogo y todo”, relató sobre la forma en la que prepararon a sus seres queridos para el procedimiento que venía: “La desconectaron y en la noche nos llamaron para que fuéramos a reclamarla. De planes de Año Nuevo y Navidad, pasamos a planes de velorio. Es berraco, es difícil”.

En esta entrevista, el comediante cuenta todos los detalles de la pérdida de su esposa:

Otras tragedias que han azotado al elenco de ‘Sábados Felices’

Pero el elenco del famoso programa ‘humorístico’, y que recientemente cumplió 50 años ininterrumpidos al aire, no es ajeno a tragedias. Constantemente las noticias tristes están a la orden del día para quienes trabajaron alguna vez allí, o para los que han continuad dentro del reparto hasta el día de hoy.

Jorge Muñoz contó como él y su madre sobrevivieron a un accidente

‘Tato’, apodo que se le dio al comediante por la marioneta de mono que suele manejar en sus presentaciones, le relató a Noticias Caracol como se presentó la situación que comprometió a vida de él y de su progenitora, pero que afortunadamente no pasó a mayores gracias a que ambos salieron ilesos.

“Llegando a Puerto Lleras, se estalló una llanta, la llanta derecha, perdí el control del vehículo y dimos como cuatro volteretas. Una palmera nos trancó, gracias a Dios”, aseveró el comediante.

“Ese accidente lo veían y creían que no había sobrevivientes por como quedó la camioneta. Lo primero fue preguntarnos nosotros si estábamos bien”, recordó el humorista del programa de ‘comedia’.

Incluso, ya con la tensión del momento pasada, Muñoz hizo uso de su marioneta ‘Tato’, para hacer un chiste sobre este incidente: “Dimos varias vueltas, casi nos matamos. Eso dimos más vueltas que maní en la boca de un mueco”, comentó la marioneta.

Alvaro Lemmon dijó que ‘le da tristeza’ su ignorada en el homenaje de los 50 años de ‘Sábados Felices’

Por medio de un sentido mensaje en su cuenta personal de Twitter, el comediante lanzó una crítica por la falta de reconocimiento que se le dio a su legado y presencia en el show.

“46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años. Que tristeza me da”, afirmó Lemmon.

Este es el mensaje posteado en su cuenta de Twitter:

46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años ..que tristeza me da — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) August 27, 2022

‘Mandibula’ sufrió de Alzheimer los ultimos años de su vida

El comediante tenía un deterioro cognitivo que le había hecho olvidar sus experiencias en el programa que lo hizo famoso a nivel nacional.

Ya se le dificultaba mucho también (lo reconoció él mismo) comer. Antes de morir, ya llevaba casi dos semanas sin alimentarse bien y constantemente. Patricia Silva, su ex compañera en “Sábados Felices” y gran amiga, fue quien contó esto. Ella expresó que estaba igual aliviada, porque descansó.

De hecho, fue por esta enfermedad que salió del programa. Y así, el “feo más famoso de Colombia” se encontró en un estado de deterioro cognitivo bastante notorio.

Esto también se reflejó en su aspecto. Álvaro Lemmon- quien se hizo viral por mostrar sus dificultades económicas y lo que tuvo que hacer para sortearlas- compartió un video en el que se veía el cambio que tuvo el comediante.

Patricia Silva también lo visitó en 2021. Este es el video donde registró tal hecho: