‘El Hombre Caimán’ se despacha contra Sábados Felices por ignorarlo en su homenaje

El pasado 27 de agosto se llevó a cabo la gala de conmemoración al aniversario de los 50 años del programa humorístico más longevo del mundo, ‘Sábados Felices’, y esta contó con una alfombra roja llena de importantes personalidades de la farándula nacional y entretenimiento. Esta gala claramente fue transmitida por el Canal Caracol y en su horario habitual.

Junto al elenco de humoristas actuales, a a esta cita tambien se pudieron ver nombres cómo Amparo Grisales, Gabriela Tafur, Laura Acuña, Nelson Polania, Linda Palma, entre otros famosos. Así mismo, Jorge Alfredo Vargas, Andrea Serna y Juan Diego Alvira fueron los encargados de darle vida a esta fiesta.

Sin embargo, no todo fue fiesta y alegria para uno de los antiguos miembros del elenco. Álvaro Lemmon, mejor conocido como ‘El Hombre Caimán’, tuvo algunas palabras para el Canal Caracol y para el programa de televisión, por un homenaje qué el esperaba haber recibido debido a su larga trayectoria, pero que jamás recibió.

Alvaro Lemmon dice que ‘le da tristeza’ su ignorada en el homenaje

Por medio de un sentido mensaje en su cuenta personal de Twitter, el comediante lanzó una crítica por la falta de reconocimiento que se le dio a su legado y presencia en el show.

“46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años. Que tristeza me da”, afirmó Lemmon.

Este es el mensaje posteado en su cuenta de Twitter:

46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años ..que tristeza me da — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) August 27, 2022

Fue apoyado y ahora tildan al Canal Caracol de ser ‘unos desagradecidos’

Varios se tomaron la molestia de mostrar el absoluto respaldo ante la criticada expresada por el humorista, y no solo han aprovechado la oportunidad de rajar de ‘Sábados Felices’ afirmando que no es más que un programa ‘de humor patético’, y arremetieron en su contra por no darle el crédito merecido a Alvaro Lemmon:

“Este es el vivo ejemplo de porque la empresa no se le debe llamar familia, a la empresa se va es a trabajar, si le salen con el cuento de que “somos una familia” ahi es no es. 46 años, usted ayudo a fundar ese programa y canal, y hoy no lo muestran ni en el recuerdo.”, “Todos los que salieron por la puerta de atrás ni los mencionaron, ahí está pintado ese canal de quinta y ese programa que hace rato se debió acabar.”; entre muchos otros.