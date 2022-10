“Gracias a Dios no lo necesito”: exesposa de Hassam arremete en su contra por burlas que hizo

Tras defenderse de los trinos de su ex esposa, ahora Hassam se mide a un usuario. Instagram @oficialhassam

Una de las tantas parejas que inició este año con el pie izquierdo, fue la de el comediante Hassam, cuyo nombre real es Gerly Hassam Gómez, pues les hizo saber a sus seguidores que se había separado de su compañera sentimental, luego de estar juntos por más de 18 años.

Pero dias después, las redes sociales se despertaron con una nueva controversia ya que Tatiana Orozco, su expareja y madre de 2 hijas que engendró junto el humorista, asegurara que tenía videos de él llorando, y pidiéndole perdón.

“Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón, y ya hoy tiene novia. Gracias a Dios tomé la decisión correcta”, escribió la expareja del comediante por medio de su cuenta en Twitter.

Hassam se burló de su ex y de estas afirmaciones, secando sus ‘lágrimas’ con billetes

Aunque Hassam no ha dejado de referirse al tema en varias ocasiones desde que anunció la separación de su esposa desde hace tiempo, en redes diferentes usuarios suelen hacerle comentarios al respecto, y el sigue alimentando esta narrativa respondiéndoles a esas personas.

Por eso, y con ganas de seguirle echando leña al fuego, el pasado jueves 6 de octubre el excomediante de ‘Sábados Felices’, publicó un video en su cuenta de Instagram, con el que terminó por contestarle a quienes le aseguran que esta separación lo dejó ‘pelado’. Y al ritmo de la canción ‘The Next Episode’, de Dr. Dre, que es utilizada en varias ocasiones para videos que son tendencia, Hassam fingió secar ‘sus lágrimas’ fingidas con varios billetes de 50.000 y 100.000 pesos.

“Cuando me dicen todo lo que perdí por divorciarme”, escribió Hassam, burlándose de la situación.

Este es el clip con el que el comediante contestó a las críticas, de forma burlona:

A su expareja no le gustó lo que hizo y ‘le puso su tatequieto’

Para infortunio de Hassam, Tatiana, su expareja, vio el comentario que el hizo en redes, y no se quedó callada ante este insulto. Por medio de un mensaje que dejó en su cuenta de Twitter, le hizo saber que no necesitaba del dinero que el presumía, y aprovechó para decir que es un ‘machista’ y una ‘mala persona’:

“Da risa pero no de gracioso, de raro. De pobre mental. De machista. De baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite jajaja no sea lampara. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga.”, afirmó la exesposa del comediante tras ver los comentarios que él hizo.

Da risa pero no de gracioso, de raro. De pobre mental. De machista. De baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite jajaja no sea lampara. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga. pic.twitter.com/IUyxmio4Mm — @tata.oro (@goldcurlygirl) October 6, 2022

Definitivamente, esta ruptura no quedó en buenos términos.