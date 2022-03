Ex esposa de Hassam se defendió en redes por ser tildada de “mala madre y mala mujer”

Hace unos dias atras, Gerly Hassam Gómez Parra, mejor conocido como Hassam, anunció que +el y su esposa tomaron la decision de ponerle fin a su matrimonio tras casi dos décadas juntos y dos hijas en común.

Sus declaraciones causaron una revolucion en las redes sociales, sobre todo porque el humorista aseguró que toda la responsabilidad del quiebre fue de él, pues dijo que le había sido infiel y la maltrataba. Por esta razón, ella decidió abandonar su hogar.

“Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas, pues porque se mamó, se aburrió, se vio en una situación jarta provocada por mí, hubo problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero y pues esto no lo tiene por qué tolerar ella. No ha sido fácil, he atravesado por días muy difíciles”, dijo el también actor en un video que compartió en su perfil en Instagram.

Además, Hassam aseguró que se vio en la obligación de hacer pública la separación y los motivos de la misma, debido a que gracias a un programa de farándula se levantaron unos rumores que provocaron que su ex recibiera toda clase de mensajes de odio, críticas y hasta amenazas por ser “mala madre y mala esposa”, y por abandonar a su familia.

“Están escribiéndole a ella sin saber a fondo y si puedo arreglar lo que no pude arreglar viviendo con ella, les pido respeto... le dicen que por qué se fue y me dejó... es una decisión que tomamos y una mujer cuando se siente herida, reacciona y salió de acá. Uno comete errores por los que hoy no estamos juntos”, dijo el famoso en la grabación que hasta el momento suma más de 370.500 reproducciones.

Ex pareja de Hassam se defiende de las críticas

Tatiana Orozco, quien tiene un emprendimiento de productos capilares a través de su cuenta en Instagram, reaccionó a las declaraciones de su ex pareja y compartió su video aprovechando la oportunidad para defenderse de todas las críticas que ha recibido.

“Es de valientes asumir errores. Ante todo gratitud y para los que me estaban insultando tildando de mala madre y mala mujer. Aquí quien fue mi compañero por 19 años aclarando lo que mal interpretaron”, escribio Orozco.

Es de recordar que, además, su ex dijo que pese a que ella se fue de la casa, él se quedó con las niñas, ella siempre ha estado pendiente de ellas.

“No queremos y no podemos permitir que personas ajenas a esta situación quieran agrandar el chisme y hasta ofendan”, aseguró el artista.