“Dí más vueltas que un maní”: el aparatoso accidente de un humorista de Sábados Felices

La celebración de los 50 años del programa más viejo de la televisión colombiana, ‘Sabados Felices’ dejó un lesionado, pero no precisamente dentro de la gala que se realizó sino por el contrario, al finalizarse.

Esto le sucedió a Jorge Muñoz, humorista del programa, quien reveló el aparatoso accidente que sufrió después de que se llevara a cabo la celebración de 50 años del programa, y hasta la propia madre del humorista se vio envuelta en este hecho.

Pues resulta que tras de regresar del crucero en el que estuvo con sus compañeros de set, por esta misma celebración, Jorge Muñoz sufrió un accidente de mientras iba de camino a casa con su mamá por la via al Llano, en Colombia.

Jorge Muñoz contó como él y su madre sobrevivieron al accidente

‘Tato’, apodo que se le dio al comediante por la marioneta de mono que suele manejar en sus presentaciones, le relató a Noticias Caracol como se presentó la situación que comprometió a vida de él y de su progenitora, pero que afortunadamente no pasó a mayores gracias a que ambos salieron ilesos.

“Llegando a Puerto Lleras, se estalló una llanta, la llanta derecha, perdí el control del vehículo y dimos como cuatro volteretas. Una palmera nos trancó, gracias a Dios”, aseveró el comediante.

Poe su lado, Gladys Cortéz, y mamá de Jorge Muñoz, contó como tuvo que destruir la ventana de la puerta del vehículo para poder salir allí, y con la suerte de que no tuvieron mayores lesiones que algunas contusiones.

“Ese accidente lo veían y creían que no había sobrevivientes por como quedó la camioneta. Lo primero fue preguntarnos nosotros si estábamos bien”, recordó el humorista del programa de ‘comedia’.

Incluso, ya con la tensión del momento pasada, Muñoz hizo uso de su marioneta ‘Tato’, para hacer un chiste sobre este incidente: “Dimos varias vueltas, casi nos matamos. Eso dimos más vueltas que maní en la boca de un mueco”, comentó la marioneta.

Pero no todos los humoristas estuvieron contentos con la gala de los 50 años de ‘Sábados Felices’

Por medio de un sentido mensaje en su cuenta personal de Twitter, el comediante lanzó una crítica por la falta de reconocimiento que se le dio a su legado y presencia en el show.

Varios se tomaron la molestia de mostrar el absoluto respaldo ante la criticada expresada por el humorista, y no solo han aprovechado la oportunidad de rajar de ‘Sábados Felices’ afirmando que no es más que un programa ‘de humor patético’, y arremetieron en su contra por no darle el crédito merecido a Alvaro Lemmon.

“46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años. Que tristeza me da”, afirmó Lemmon.

Este es el mensaje posteado en su cuenta de Twitter: