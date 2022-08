“Jessica Rabbit”: Amparo Grisales usó sensual vestido rojo en ‘Sábados Felices’ e infartó a más de uno

Los chistes de la edad de Amparo Grisales dejaron de ser graciosos hace años. Pero ella sabe cómo sacarse partido y en Sábados Felices mostró toda su sensualidad con desenfado. Esto, con un vestido rojo que la hacía parecerse a la famosa Jessica Rabbit.

De hecho, la jurado y actriz se fue con un vestido de cutouts statement, que la hacían parecerse a la famosa caricatura. Un tuitero comentó que hacía el cosplay tal cual que el personaje, y su hermana, Patricia, solamente puso un emoji con aprobación.

Grisales fue una de las invitadas al programa. Allí homenajeó a ‘La Gorda Fabiola’ en un sentido momento, donde compartieron elogios.

Amparo Grisales hizo cosplay de Jessica Rabbit pic.twitter.com/LV5rmnh2y0 — YinPao 🐉 🇨🇴 (@StrangerGameCap) August 28, 2022

La comediante no pudo contener su llanto, ya que se transmitió un video con sus allegados elogiándola como artista y como persona importante en sus vidas.

¿De dónde viene el vestido?

El vestido lo usó en homenaje a su madre y su hermano. Esto se lo contó a la revista Cromos.

Se lo trajeron de Italia, realmente. No sabe quién fue su diseñador. Y se lo puso especialmente para homenajear el aniversario del fallecimiento de su hermano. Ya lleva siete años difunto.

También, por su madre: “Me acordé de ella porque siempre me decía por qué siempre de negro, y hoy abrí el armario y me encontré este vestido y dije hoy voy de rojo (...) Me gusta mucho recalcar el legado que me dejó mi mamá, la elegancia. Ella siempre estaba muy pendiente de nosotras y cuando uno llegaba la casa sin peinarse, decía: mija no salga a la calle así”.

Grisales fue muy elogiada por su elección, a pesar de los chistes de pésimo gusto sobre su edad. De hecho, ya hasta se lo toma con humor.

Ahora, retuitea elogios como estos: “Amparo Grisales la diva de divas. Y pueden hacer todos los chistes que quieran sobre su edad... Y espero que los que tanto se ríen de Amparo, puedan tener alguna vez en su vida el cuerpo atlético que ella tiene”.

El vestido causó verdadero impacto.