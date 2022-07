¿Insoportable ? ‘Chichila’ Navia aclara cómo es la verdadera personalidad de Amparo Grisales

Para muchos, Amparo Grisales es una mujer orgullosa, arrogante e insoportable. Esta es la fama que tiene en televisión y que ha dado el rating a programas como “Yo Me Llamo”.

Ahora bien, si se ha mantenido en el medio también habrá sido por algo. Por su profesionalismo, belleza y carácter. Y pues no es que esté rodeada de enemigos tampoco. De hecho, hasta muchos la quieren y la admiran.

‘Chichila’ Navia fue la encargada de confirmar todo esto. La esposa de Santiago Alarcón (que tuvo un contrato bastante discutible en la novela que lo hizo famoso, ' Hasta que la plata nos separe’), respondió a este interrogante.

La actriz trabajó con Amparo en ‘El Paseo 6′, donde toda la familia iba a supervisar la excusión de colegio de su hija adolescente, y pues Amparo encandilaba con su figura a los jóvenes compañeros de clase de su nieta.

¿Cómo es trabajar con Amparo Grisales?

Nada que ver con la imagen que proyecta. Ella dio a entender que le fue muy bien trabajando con la diva de la televisión colombiana.

Chichila Navia elogió a Amparo Grisales

Lo respondió todo al postear en sus historias una foto con ella, con cariñosas palabras. Incluso la etiquetó. “Me muero de amor por ella… ¡Admiración total!”, fue lo que expresó.

Grisales últimamente se ha dedicado a promocionar “El Paseo” en Netfix. Asimismo, ha estado en varios eventos sociales, en el que se destaca también el Colombian Film Festival de Nueva York, donde estuvo compartiendo varios momentos con el actor John Leguízamo.

Igual, fue estrella de la versión pasada de “Yo Me Llamo”, porque por su carácter no dejó de tener encontrones con sus compañeros jurados Yeison Jiménez y César Escola (y esto literalmente es lo que ha mantenido vivo al programa desde 2011, si se va ella no hay nada) y con algunos participantes.