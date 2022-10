Querida Verónica Alcocer, no elegimos a tu marido para que gastes como si fueras ‘Epa’ Colombia

Quiero dejar algo en claro: estoy plenamente consciente del despilfarro que tuvieron Duque, su familia, su esposa, y también, de paso, sus funcionarios, con los recursos públicos. Sin embargo, esto no justifica absolutamente todo lo que ha pasado en estos meses de gobierno donde hay frivolidades insultantes y contratos que ni siquiera deberían existir.

Ahora, el blanco principal, como en el gobierno anterior, ha sido la primera dama. Y muchas críticas hacia ella son injustas (porque ha hecho cosas interesantísimas desde lo cultural, loables en lo social), pero otras no.

Sí, en algunas cosas me cae bien Verónica Alcocer. Es más, me gusta su ritmo para bailar y que use (que debería más) su plataforma para la moda y política, entre otras historias. Pero no puedo con su complejo de salvadora blanca y que como cualquier otra mujer con cierto poder haya comenzado a usar su posición para contratos injustificados y para un papel que debía tener claro ya en el Gobierno.

Y peor aún: en el timing más inoportuno posible. Es ridículo, insultante y ofensivo que se contrate a alguien como Nerú, por ejemplo, cuando hay recursos que se deberían usar para gente tan vulnerable en este país, por la que prometieron luchar. ¿ O sólo sirven para tomarse fotos como adorables criaturitas exóticas y despertar compasión instantánea? ¿Qué dirían en Mocoa, por ejemplo, abandonada desde hace cinco años en la avalancha?

Sin contar, claro, el escupitajo que les dan a los ciudadanos LGBTI, tan violentados en este país por ser quienes son. Esto, a través de las terapias de conversión, que son una clara violación a los Derechos Humanos.

Eso no es todo. Se entiende que existan funciones de representación, sobre todo de primeras damas. Gastos.

Está bien. Pero no entiendo en qué nos puede ayudar a millones de colombianos televisores y almohadas carísimas, por ejemplo. Y más cuando con su sueldo, que no gana ni el uno por ciento de este país, pueden costearlo.

Y la autoridad moral para cuestionar y denunciar al antecesor ? Conoció el presidente los valores de esas compras y las autorizó ?



Señor Lizcano el cambio prometido NO puede ser un mero eslogan... — AUGUSTO OCAMPO (@AUGUSTOOCAMPO) October 3, 2022

Ya dejen de justificar esto. Se ven patéticos.

Verónica Alcocer debería revisar la historia no solamente de sus pares, cuestionadas por lo que usan (ya que la moda desde siempre se ha visto elitista, frívola, lejana de los pueblos). También revisar la historia de María Antonieta, la infortunada reina de Francia que fue guillotinada precisamente por sus gastos en cosas que no servían para nada. Y el gobierno de Petro, de paso.

“Que coman pastel”, “Madame Déficit”, la llamaban. Esperamos que Alcocer fuese algo más que la nueva ‘Madame Déficit’ colombiana y contemporánea. ¿Este es el legado que piensa dejar en la historia colombiana? Y de paso, ¿el gobierno de Petro?

Es un error también no escuchar a los ciudadanos. Que sus partidarios justifiquen un claro despilfarro y que no se escuche a la ciudadanía, no sólo a la oposición, si los elegimos hay muchos que no les adoraremos como dioses. Somos ciudadanos que exigimos resultados y aún más con todo lo que costó llegar al poder.

Cualquier almacen de cadena y encuentra televisores a $3.000.000, vayase para Brissa y encuentra cubrelechos de plumas a $500.000, no tenian que ser de ganso. No señor Presidente @petrogustavo, le advertimos que Lizcano era una mala ficha para este gobierno. Asi no es el cambio. — Cayita No Daza 🇨🇴 (@CayitaNoDaza) October 3, 2022

Para que, ¿resulten en más de lo mismo?

Irónicamente, podrían aprender del rey Felipe IV de España, criticadísimo por no levantarse ante la espada del tipo que arruinó el negocio de su familia hace dos siglos. El hombre, con un padre tan corrupto, tuvo que hacer público su patrimonio personal y su salario. Y de paso salvar una institución que durante años ha sido criticada precisamente por su frivolidad.

No, Petro, los elegimos para que ayuden a los vulnerables, no para que gasten cantidades groseras en cosas que no le sirven a nadie. Y si bien hay que cumplir con una imagen, más debieran cuidarse cuando van a someterse a tanto escrutinio no sólo por la derecha, sino por todos nosotros.

Y esperamos que nos escuchen. Porque ya saben lo que le pasó a María Antonieta. Y pues en su caso, solo guillotinan su propia credibilidad histórica.

Posdata: estoy enterada de que Verónica Alcocer no reclamó los viáticos a su viaje en Japón. Igual debe rendir cuentas. Espero se hagan públicas.