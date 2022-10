“Hereje y chambón”: burlas a Jorge Rausch por su ‘fallida’ clase de cocina

Jorge Rausch es uno de los chefs nacionales más reconocidos y aclamados. Su gran criterio y sazón lo han posicionado entre los mejores, y cuenta con varios restaurantes en la ciudad de Bogotá, clasificados entre los mejores, gastronómicamente hablando.

Tanto así, que, desde la primera transmisión, él ha sido casi que el juez líder y principal de la competencia, y ahi ha sido su posición en cada una de las ediciones que le han seguido.

Pues en redes ahora, y después de una clase de cocina que el aclamado cocinero hizo por medio de un live en redes sociales, los cibernautas se le han venido encima por la manera en que el chef preparó un clásico plato nacional.

A los espectadores no les gustó la forma en la que Rausch hizo un ajiaco

Pues la manera técnica del chef no fue del agrado de nadie, y varios se refirieron a su receta como una completa ‘abominación’, ya que su preparación al parecer no tenía rastros de la original, y según afirman quienes veían el programa, llegó a usar ingredientes que no tenían relación alguna con este plato, y todo por ‘dárselas de chef internacional’.

“El ajiaco que les enseña a hacer hoy el señor Jorge Raush en Instagram es un atentado a las técnicas de las cocinas colombianas. ¡Que irresponsabilidad tan grande! Lo hacen así, queda horrible y la gente queda con la sensación que la cocina colombiana es la peor del mundo”, fue el mensaje que una usuaria que estaba viendo la preparación en línea e inició todo el revuelo.

Inmediatamente varios empezaron a secundar este pensamiento, y señalaron al chef de no tener conocimiento mínimo de los platos nativos de su país, y eso es pilar base para cualquier chef.

“Esos Rausch no saben NADA, pero NADA de cocina colombiana. Y está bien no saber de algo, lo malo es que se ufanan de eso, hacen automarketing con ese concepto y difunden “conocimiento” engañoso. Nefasto.”, “se equivocó en todo, los ingredientes de ponen por etapas, no todo al tiempo, la papa se vuelve naco, las guascas se pierden en ese caldo, el cilantro daña el sabor de las guascas, así no espesa nunca la sopa”, o también “Es un atentado a la cocina tradicional colombiana”, entre muchos más.

Este es el video de la controvertida sopa que hizo Jorge Rausch y que le ha costado burlas y ofensas por la manera en que preparó este plato autóctono de Colombia: