Defiende lo suyo: el elogio de Jorge Rausch al equipo detrás de cámara de ‘MasterChef’

Desde siempre, Jorge Rausch se ha calificado por ser un fiel defensor de todo lo que engloba la producción y dirección de MasterChef Celebrity, el reality de moda en Colombia y transmitido por RCN.

Recientemente, a través de su cuenta en Instagram, el chef y jurado de la competencia decidió publicar un mensaje en el que elogió a todo el equipo que trabaja para que el programa tenga éxito. El famoso quiso exaltar las tares que no se ven en televisión, ya que están detrás de cámaras.

Jorge Raush se deshace en elogios para el equipo técnico de MasterChef

No es la primera vez que el personaje defiende los objetivos que persigue MasterChef como espacio culinario y de entretenimiento. En una oportunidad afirmó que la competencia está libre de favoritismos y que cada platillo se evalúa por su preparación y no por quién lo hizo.

Ahora hizo algo similar pero dedicado al equipo que garantiza que todo marche bien durante cada episodio. “Hay mucho trabajo detrás de cámaras para que este programa tenga el éxito que tiene”, afirmó Jorge Rasuch.

También recalcó las labores de quienes se encargan del vestuario y maquillaje, afirmando que: “Nos mantienen bonitos y bien vestidos. Los quiero mucho”.

En su publicación, que ya suma más de 3,400 ‘likes’, el chef invitó a que los usuarios den su opinión sobre los distintos ‘outfit’ con los que él ha aparecido en MasterChef Celebrity.

Por su puesto que los comentarios no se hicieron esperar y la realidad es que estuvieron divididos en sus expresiones respecto a todo lo que planteó Rausch. Estos fueron algunos de los mensajes:

“A ti todo te queda bien”, “por Dios, qué sexy es usted”, es un programa de cocina, pero las participantes tienen esmalte y no deberían porque manipulan alimentos”, “este calvito es agradable”, “el chef más guapo de Colombia”, “esta temporada ha sido más justa, la anterior obvio que hubo preferencias” y “todos lucen muy bien, menos Isabella, ella no”.

Además de ser un experto en cocina, algunos usuarios afirman que es un caballero muy sexy. Foto: Instagram @jorge.rausch

Jorge Rausch se deja ver cuando tenía cabellera y le llaman Pedro el Escamoso

Hace algunas semanas, el maestro culinario no dio de qué hablar por su sazón, sino por algo completamente diferente: su aspecto de adolescente. Ya en 2021 había mostrado sus cambios físicos tras cambiar su estilo de vida.

“Sigan preguntando mientras estoy acostado”, fue lo que le pidió a sus seguidores en una historia subida a su perfil de Instagram.

Dentro de la innumerable cantidad de preguntas que le llegaron a su perfil, Rausch decidió por complacer la petición de un de sus seguidores que le preguntó sobre sus años de adolescencia: “Foto de adolescente”, fue la interrogante puntual que le hizo su seguidor.

Enseguida, Jorge Rausch obedeció y buscó entre su galería de fotos en su celular, algún retrato en particular de aquellas épocas, eligiendo una fotografía donde se le puede observar con un frondoso y esponjado cabello con crespos. Sonriente, era su expresión facial y además lucía un traje formal con corbata. La imagen está a tonos sepia y el chef no comentó nada acerca de ella. No mas allá de solo mostrarla al mundo entero en sus historias.