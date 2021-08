Jorge Rausch muestra el antes y después de su físico tras cambiar su estilo de vida: “Decidí hacer mis propias recetas saludables”

Jorge Raush se ha ganado respeto y cariño de muchos por su participación como jurado de la cuarta temporada del programa culinario MasterChef Chile, transmitido por Canal 13. Además de la versión chilena de esta producción, el profesional culinario colombiano también es parte de la de su país.

Del mismo modo, el famoso es un usuario activo en Instagram donde suma más de 1 millón de seguidores. A través de esta plataforma digital compartió recientemente dos fotos del antes y después en su físico tras llevar un nuevo estilo de vida en su alimentación desde hace dos años.

El profesional culinario suma 1 millón de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @jorge.rausch

Jorge Rausch muestra sus cambios físicos

El reconocido chef reveló a finales del 2019 que había bajado 15 kilos después de cambiar drásticamente su alimentación. En una oportunidad contó que está decisión la tomó por sus hijas, quienes le hicieron un comentario por su salud y él les prometió que cambiaría sus hábitos alimenticios.

Además, reveló que también empezó a hacer ejercicios para complemetar su nuevo estilo de vida. Asimismo, en su más reciente publicación en redes impactó con dos fotos del antes y después en su cuerpo.

Al comparar las imagénes, es evidente que el profesional culinario ha bajado drásticamente de peso. “Les confieso que siempre había optado por hacer dietas, y bajaba y subía de peso, pero nunca era constante con mi proceso, porque no era una cuestión de dieta, era una cuestión de cambiar mi estilo de vida”, partió diciendo Jorge Rausch.

También reveló que actualmente él mismo prepara sus alimentos saludables y motivó a sus seguidores a hacer lo mismo. “Entonces decidí hacer mis propias recetas saludables y deliciosas. De esta manera, logré una transformación real en mi vida y ahora quiero que tú seas consciente de lo que preparas y del impacto que esto tiene en tu salud para que al igual que yo, cambies tu estilo de vida y adoptes hábitos saludables pero sin dejar de comer delicioso”, dijo.

Además, aprovechó para invitar a los usuarios a unirse a un curso que preparó con esta motivación. “Te invito a ser parte de mi curso ‘Come Rico Saludable con Jorge Rausch’, te prometo que no te vas a arrepentir”, aseguró.

Tutu Vidaurre rompe en llanto en MasterChef Celebrity

En capítulo de estreno de esta nueva temporada de MasterChef Celebrity, la pareja conformada por Tutu Vidaurre y Fred Redondo prepararon un plato que no llenó las expectativas y se llevaron una sanción.

En la segunda ronda del programa, los concursantes tenían en reto de preparar un plato favorito de cada mienbro del jurado. Y como era de esperarse, el chef colombianoc pidió un plato muy típico de su país: pescado frito, arroz con coco, patacones y ensalada.

Asimismo, la preparación del plato de Rausch le tocó a Tutu Vidaurre y Fred Redondo y se les hizo muy complicado hacerlo.

El arroz estaba crudo, el pescado quemado y los patacones quedaron crudos. Esto provocó que la actriz y el asesor de imagen recibieran el delantar negro, es decir, están en zona de riesgo.

“Hay errores que son imperdonables”, aseguró el chef, mientras que la actriz no aguantó la presión y rompió en llanto. Además, contó que sintió culpa debido a que a ella le correspondía hacer el arroz y le quedó mal.

También destacó que su compañero estaba en riesgo por ella, sin embargo sus compañeros trataron de animarla. “Sabía que me iba a ganar el delantal negro, entonces no sé por qué me puse a llorar igual… Espero que no hayan grabado esa parte. Más encima en el primer capitulo”, aseguró la intérprete.

