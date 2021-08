El discípulo del chef: Constanza Ríos le niega una “cena romántica” a Camilo Huerta y confirma que tiene pololo

Este jueves se transmitió un nuevo capítulo de El discípulo del chef, reality transmitido por Chilevisión, y donde dos participantes del equipo verde vivieron un momento muy peculiar. Se trata de Constanza Ríos y Camilo Huerta, luego que este último le hiciera una propuesta inesperada.

El ‘green team’ ya ha despedido de la competición a dos de sus integrantes. Hasta el momento se mantienen Ennio Carota, su capitán, Felipe Izquierdo, Patricia López y los dos mencionados artistas que causaron revuelo en el reciente episodio.

Camilo Huerta le pidió una cita a Constanza Ríos y su respuesta fue contundente

El ex integrante de Yingo se atrevió a preguntarle a su compañera si le aceptaría una salida para comer juntos. “Oye, me encantaría invitarte a comer a una cena romántica. No romántica, para qué romántica”, dijo el también profesor de educación física.

Ante la propuesta, la hija de Marcelo “Chino” Ríos lo esquivó diciéndole que mejor le preguntara a Patricia (López), pero este le aclaró que su otra compañera de grupo estaba casada. Fue allí cuando Constanza Ríos le respondió: “Yo no estoy soltera”.

La joven famosa sostiene más de 198 mil fans en su cuenta oficial. Foto: Instagram @conitarios

Pese a haber “roto el corazón” de Huerta, lo más llamativo de la escena fue que ‘Cony’ confirmó que sí tiene pareja. “Están todas comprometidas en mi equipo”, decía el personal trainer.

Ennio Carota aprovechó el momento para intervenir y consultarle a la joven de 20 años si era feliz en su relación. “Mi corazón está ocupado, no voy a hablar mucho del tema, pero soy muy feliz. Es chileno y eso es todo lo que voy a decir”, respondió Constanza Ríos.

La palabras de la famosa respalda las imágenes y videos donde se le ve junto al futbolista Guillermo Maripán, que es la persona a que seguramente se refería, afirmando que sí son pololos.

Hace algunas semanas se rumoró que saldría de El discípulo del chef porque no le agradaba el formato, sin embargo, continúa participando. Foto: Instagram @conitarios

El comentario que Guillermo Maripán le dejó en una imagen

Los rumores en torno a los tórtolos se arrastran desde hace varios meses. Sin embargo, durante el último tiempo la historia de amor entre ambos famosos ha tenido algunos giros y tal parece que la pareja ya no teme gritar su amor a los cuatro vientos.

Así quedó en evidencia en una de las últimas publicaciones realizada por la hija del Chino Ríos en su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotografías tomadas en lo que pareciera ser una azotea. Lo que más llamó la atención del posteo fue el comentario realizado por Maripán.

El seleccionado chileno reaccionó amorosamente, con palabras que provocaron cientos de ‘likes’ y respuestas. “Miss u pequeña”, escribió brevemente junto a un emoji de corazón. Si bien Constanza Ríos no contestó el comentario, los usuarios de la plataforma se manifestaron entregando sus impresiones.

“Hasta que pusiste presencia”, “El papá de la chiquilla te va a agarrar a raquetazos… jajaja”, y “cuidado con los ‘live’ del @marceloriosoficial“, fueron parte de los mensajes que recibió.

Te puede interesar:

Etienne Bobenrieth confirma el quiebre de su relación con Emilia Noguera: «No resultó»

Yamila Reyna impacta en Instagram con un nuevo look estilo ‘rock star’: “Qué hermosa y sexy”

Angélica Castro comparte adorable foto del recuerdo junto a su hija Laura cuando era una bebé: «Muero de amor»