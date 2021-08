Yamila Reyna impacta en Instagram con un nuevo look estilo ‘rock star’: “Qué hermosa y sexy”

Aprovechando el cariño de los fans y su protagonismo en la actual temporada de MasterChef Celebrity, la actriz Yamila Reyna se realizó un radical cambio de look en su cabello que decidió postear en sus redes sociales. Quizás pocos pensaron que llegaría a tanto.

La también comediante es activa en las redes sociales y ya posee más de 490 mil seguidores, los cuales se vieron sorprendidos con el nuevo corte de cabello.

Así es el nuevo look de Yamila Reyna

Sin dar detalles sobre el estilo, por qué lo hizo o quién es el estilista detrás de la genialidad, la famosa lo publicó en su cuenta oficial y escribió: “Look”, acompañado de un emoji de mujer rockera. De este modo abandona el cabello largo y se atreve a un moderno corte a la altura de los hombros que asemeja un mohicano.

Con su personalidad y encanto, Yamila Reyna se ha ganado el corazón de chilenos, por lo que este tipo de sorpresas terminan generando mensajes positivos. La imagen ya suma más de 7.700 likes y decenas de comentarios.

“Power”, “guapetona”, “qué hermosa y sexy”, “muy linda Yami”, “con lo que sea que te hagas te ves bella”, “ricaaa”, “so beautiful” y “yo te veo sensual y estupenda”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los fans. Unos pocos consideraron que si bien el estilo le sienta bien, el cabello largo le queda mucho mejor.

Su participación en MasterChef Celebrity

La argentina de 42 años recientemente reflexionó en torno a la competencia mediante una publicación en redes sociales, donde se dirigió a los usuarios para contar su experiencia en el programa de Canal 13.

En este sentido, comentó que sigue grabando, “cocinando cansada, más cansada que la chucha, pero crezco tanto cada día con esta experiencia”. “No saben todo lo que he aprendido en este último tiempo. No solo a cocinar (que está buenísimo porque era un queso en la cocina), sino como persona. ¡Uf! Aprendo de mí, de mis errores y de mis frustraciones”, señaló.

Yamila Reyna no niega que en algunos momentos siente que su ego es lastimado. “¿Viste esos días donde quieres mandar todo a volar? Bueno me pasa un montón porque es difícil cuando alguien se para frente a vos y te dice ‘este plato está feo, lo hiciste mal, esto está incomible’. Es fuerte porque te esforzaste, estudias como loca ¡y no funciona! ¡Qué rabia! Pero es en realidad tu ego el que está herido. Es sentir tu frustración, es exponerte ante tanta gente, a que alguien te desapruebe”, expresó.

La comediante reconoció que “es terrible esa sensación, pero es a la vez mi mayor aprendizaje en esta aventura de MasterChef, aprender que equivocarse está bien, que aún sigo aprendiendo y seguiré haciéndolo hasta el día que me muera y que como dice la chef @ferfuentescardenas, ‘el frustrarse significa que algo te importa y si algo te importa es porque estás vivo por dentro’”.

Para terminar su reflexión, invitó a los fans a reconocer y vivir sus frustraciones desde lo positivo. “Cuando se sientan así, felicítense por no querer ser mediocres, por querer ser más ¡y por sentirse más vivos que nunca!”, dijo.

