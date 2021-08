Angélica Castro comparte adorable foto del recuerdo junto a su hija Laura cuando era una bebé: “Muero de amor”

Angélica Castro inundó de ternura sus redes sociales con una postal del recuerdo junto a su hija Laura de la Fuente. La reconocida presentadora chilena compartió con sus seguidores en Instagram un recuerdo muy especial de cuando la joven de 16 años era una bebé.

Recordemos que Laura ha sido el único fruto de la relación que la también modelo tiene con el animador Cristián De La Fuente. Además, la relación madre e hijas que tienen es muy cercana y así lo demostró la joven en el cumpleaños de Castro con unas conmovedoras palabras.

“La mejor mamá del mundo mundial. Muchas gracias por tu amor y apoyo incondicional y por nunca fallar en hacerme reír”, expresó De La Fuente a través de su cuenta en Instagram.

“Me encantan todas las instancias que creas para que podamos estar juntas y no sé cómo, pero siempre logras saber cómo me estoy sintiendo y me ayudas con eso. Te amo mamá”, concluyó.

La presentadora tiene muy buena relación con su hija. Foto: Instagram @angelicacastro_

Angélica Castro comparte foto del recuerdo junto a su hija

La animadora chilena radicada en Miami publicó recientemente en su plataforma digital una foto con la que derritió de amor a sus seguidores. Se trata de una fotografía que según Castro encontró en su teléfono de cuando Laura era una bebita.

“Encontré esta foto en mi teléfono y mi corazón casi explota de tanto amor”, partió diciendo la mujer de 49 en la foto donde le está dando de comer a su niña.

“Qué lindos recuerdos que con Lau seguimos coleccionando juntas”, añadió. Asimismo, sus seguidores reaccionaron ante la publicación que hasta el momento suma 21.200 ‘likes’.

“Qué bella foto… muero de amor”, “que Dios las siga bendiciendo mucho, son preciosas”, “soy madre de una bebé de año y medio y me da nostalgia saber que dejará de ser bebé”, y ” esos momentos y recuerdos son inolvidables y aún se palpan”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

La foto al natural de Laura de la Fuente que encantó en redes

La hija de Cristián De La Fuente y Ángelica Castro es una usuaria activa en redes sociales donde muchas veces impacta con su belleza natural y su increíble personalidad que indudablemente heredó de sus padres. Laura suma 78 mil seguidores en su cuenta de Instagram con quienes comparte a menudo sobre su vida personal.

En una oportunidad, la joven compartió una fotografía de su rostro sin nada de maquillaje, por lo que se pueden apreciar sus características pecas, lo cual encantó a los internautas.

Además, en cada uno de las fotografías de la joven puede verse que se inclina por la sencillez, pues no suele usar mucho maquillaje y prefiere los atuendos cómodos y deportivos.

A su corta edad, Laura ya muestra gran interés por el mundo artístico y así lo mostraron Angélica y Cristián en sus redes sociales a finales de 2019, cuando Laura apareció en su primera producción dramática.

“Nada más poderoso e infinito que el amor de madre!! Estoy muy orgullosa de ti Lau!! Sigue brillando y contagiando con tu alegría, perseverancia, autenticidad y generosidad que te caracteriza! Puro amor”, fueron las palabras de Angélica Castro en esa ocasión.

