La tierna dedicatoria de Alejandra Fosalba a su hija mayor Fiona por su cumpleaños

Alejandra Fosalba usó su cuenta de Instagram, donde tiene 582 mil seguidores, para felicitar a su hija mayor por su cumpleaños. Con un carrete de fotos junto a Fiona y una conmovedora dedicatoria, la actriz de Verdades Ocultas celebró la especial fecha.

La penquista de 52 años es una de las actrices más emblématicas del país debido a su larga y consolidada trayectoria en grandes telenovelas. Ha participado en éxitosas telenovelas tales como: Estúpido Cupido y Tic Tac, Amores de mercado, Los treinta y El regreso, entre otras.

La actriz suma 582 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @afosalba

Actualmente, además de su amplia carrera artística Alejandra Fosalba se ha destacado como influencer siendo una usuaria activa en sus redes sociales. La famosa comparte con sus miles de fans sobre su vida profesional, su faceta como fánatica de la moda y el estilo vida personal.

En su más reciente post, felicitó a su hija mayor Fiona Jaederlund Fosalba, quién también se destaca como creadora de contenidos y empezó a estudiar medicina este año. De hecho, ambas tienen cuentas verificadas.

Alejandra Fosalba felicita a Fiona por su cumpleaños

Este lunes 2 de agosto, Alejandra Fosalba le dedicó unas conmovedoras palabras a su pimógenita en el marco de su aniversario de vida. “Hoy mi belleza grande de mamá cumple 19 años. Pura admiración por la futura doctora”, ´partió diciendo la mamá orgullosa.

También destacó la valentía de su hija de luchar por sus sueños con mucho esfuerzo. “Te amo mi @fiojaederlund Orgullosa de ver cómo vas cumpliendo tus metas con tu fuerza, constancia y ternura… Niña poderosa llena de bella energía”, dijo. Además de la dedicatoria, la actriz compartió varias fotografías junto a su hija.

Recordemos que Fiona además de sus estudios de medicina también se ha destacado por su pasión por el ballet y sus cualidades como modelo. Es así como ha demostrado ser una joven muy disciplinada y talentosa.

Asimismo, los seguidores de Alejandra no tardaron en reaccionar a la publicación que hasta el momento suma 33.600 ‘likes’ y cientos de comentarios felicitando a Fiona y destacando el impresionante parecido que tiene con su mamá.

“Siempre hermosas madre e hija”, “son dos gotas de agua”, “bella como su madre, feliz cumpleaños”, “qué linda es…felicidades” y “qué bonitas fotos, se ven muy felices”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

La actriz sobre fuerte escena en Alguien te mira

A finales del año pasado, Alejandra Fosalba confesó en Los Reyes del Drama una fuerte experiencia que tuvo durante la grabación de la telenovela Alguien te mira. Recordemos que la actriz intérpretó a Matilde Larraín en la éxitosa producción.

La escena que más la marcó fue cuando su personaje descubre que el asesino en serie es su ex marido, interpretado por Alvaro Rudolphy: “Eran dos escenas que con suerte en pantalla duraban dos minutos. ¡Estuve dos horas grabándola! Pasaban cosas con los actores (Álvaro Rudolphy y Andrés Velasco), no es tan fácil…uno tiene rollos, la cámara, no se qué…son cosas super personales de los actores”, dijo.

“Era una escena súper importante, muy fuerte y había que hacerla de la mejor forma posible. La repetimos muchas veces, ya al final no tenía ni lágrimas. Dos horas con esa emoción de la escena. Cuando terminó, no podía salir de esa emoción y me quedé llorando durante media hora más fuera de cámara”, recordó.

Manifestó además que la directora, María Eugenia Rencoret se preocupó por la situación y Fosalba pidió que la dejaran sola un rato para poder salir de este trance.

“Creo que es porque al cuerpo le pasan cosas. El cuerpo no sabe que uno está actuando. No es pena de verdad. Mi cuerpo seguía con la angustia. Fue la primera vez que sentí esta dualidad entre el cuerpo y la real emoción”, destacó.

Te puede interesar:

Fernanda Urrejola recuerda una etapa muy especial de su vida relacionada al deporte

Cata Palacios comparte foto junto al doctor Rodolfo Neira que confirma relación sentimental entre ellos

Pamela Díaz comparte fotos con Pascuala y usuarios se impresionan con lo grande que está