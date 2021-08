Cata Palacios comparte foto junto al doctor Rodolfo Neira que confirma relación sentimental entre ellos

Desde febrero de este año existen rumores de un romance entre Cata Palacios y Rodolfo Neira. Y es que a la presentadora y al doctor, conocido por su controversial participación como panelista de Bienvenidos, se les notó para ese entonces muy románticos en el litoral central.

Sergio Rojas confesó en el programa Que te lo digo, transmitido por Instagram junto a Hugo Valencia, que los pudo ver juntos en una playa en Valparaíso.

“Me encontré con Cata Palacios acá en Algarrobo. De repente yo bajé al sector Laguna y la veo. Ella caminando por el parque, súper lana, con un chaleco súper largo, súper cool, y andaba con un hombre que te vas a llegar a revolcar en tu cama de envidia”, dijo para ese entonces

“Yo estoy bien contento con este descubrimiento“, dijo mientras mostraba el video de Cata Palacios y el doctor Rodolfo Neira caminando de la mano.

“Él está separado. Los vi súper contentos. A mí la Cata me cae súper, súper bien y por eso lo contamos de súper buena onda. Lo estamos contando con harto cariño. Es súper rico que vuelvan a rehacer sus vidas”, añadió el presentador del espacio.

Sin embargo, los involucrados nunca se refirieron a este tema ni para confirmar ni para desmentir las declaraciones de Sergio Rojas. No obstante, la última publicación de la ex chica Yingo confirmó su romance con el doctor.

Cata Palacios comparte foto junto al doctor Rodolfo Neira

La también actriz de 31 años utilizó su cuenta en Instagram para publicar una romántica postal junto a su pareja, que generó revuelo en los usuarios. En la imagen se les ve tomados de la mano y con una gran sonrisa.

Cata Palacios acompañó la postal con un emoji de corazón, una ola y un sol, lo que evidencia que disfruta de la playa junto a su amor. Los internautas inmediatamente reaccionaron ante el post que hasta el momento suma más de 8.800 ‘likes’.

“Qué bellos. Un abrazo hermosa”, “Owwww él es tan lindo, hacen una hermosa pareja”, “lo sospeché desde un principio. Pura sintonía de frecuencias”, y “linda, súper simpática y humilde… te mereces todo el amor del mundo”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores.

Aunque muchos se alegraron por la unión, otros recordaron el pólemico video que realizó Neira sobre el supuesto magnetismo que causan las vacunas. Dicho material fue altamente críticado en redes pues sin un fundamento real, el doctor quiso generar pánico para que las personas no se vacunaran contra el COVID-19.

Cata responde a las críticas por usar bikini

La ex animadora de Yingo viajó unos días a la playa en diciembre del año pasado para disfrutar de unos días de descanso y compartió un potente descargo en sus redes sociales.

“Han criticado mucho mis fotos en traje de baño, en especial mujeres que buscan ofenderme, la mayoría los eliminé porque me da pena que sucedan ataques así entre desconocidos, entre mujeres”, comenzó relatando la comunicadora en una foto blanco y negro donde aparece en bikini.

“Bueno, mi pregunta es ésta: ¿Por qué no puedo usar un traje de baño en la playa? ¿O en una piscina? ¿Y hacer fotos de esos momentos como todo el mundo lo hace? ¿Qué tengo de diferente?”, continuó.

La artista explicó que siempre se ha tomado fotografías sensuales en bikini, a única diferencia es que ahora las comparte en redes sociales.

“Antes no compartía estas fotos porque soy pudorosa, siempre lo he contado, pero no por eso dejé de tomarlas. La diferencia es que ahora las comparto, eso es todo. Y sí, son posadas, no todas son naturales. A veces también me dan ganas de ser un poco vanidosa y posar, como a todos! Somos humanos y los humanos a veces somos vanidosos”, concluyó.

