Mariela Sotomayor muestra lo grande que está su hijo a los 7 meses de edad

La maternidad de Mariela Sotomayor, por tercera vez, transcurre en una maravillosa etapa. A través de su cuenta en Instagram, la periodista comparte imágenes y registros sobre su pequeño Iker, que pronto cumplirá siete meses de vida.

Cabe recordar que el embarazo de la comunicadora tuvo ciertas complicaciones. En conversación con Página 7, tras el nacimiento de su tercer hijo, contó que había sido diagnosticada con ‘acretismo placentario’, por lo que debieron retirarle el útero luego de dar a luz.

Según Clinica Mayo, se trata de una afección grave que ocurre cuando la placenta se adhiere a las paredes uterinas y que puede causar una pérdida de sangre grave después del parto.

“Uno se asusta porque ya no todo gira en que me saquien a mi bebé, sino que todo tiene que salir bien”, expresó la profesional. Agregó que el embarazo le dejó “hartas películas acompañadas de ansiedad y angustia, pero eso es inevitable”.

Mariela Sotomayor mostró lo grande que está Iker

La buena noticia para la famosa es que el nacimiento de Iker no tuvo complicaciones en su formación física e intelectual, por lo que ahora crece sano y fuerte, de acuerdo a las imágenes que ella comparte en sus redes sociales.

Recientemente mostró un adorable video donde el pequeño, que pronto cumplirá siete meses, está disfrutando de su primera papillita, preparada por su madre con mucho amor.

“Yo creo que nació con ganas de su compotita. Les comparto con mucho amor que va a ser nuestro gran recuerdo de su primera comidita y preparada por su mami”, escribió Mariela Sotomayor para el material audiovisual que suma más de 14,000 reproducciones.

Los comentarios no se hicieron esperar por los seguidores, quienes expresaron que el bebé luce hermoso e idéntico a su mamá. “Parece que le gustó,”, “qué lindo”, “so cute” y “qué grande el solcito, es un dulce”, son algunas de las reacciones que dejaron en el video.

Otros usuarios quisieron dejarle consejos sobre cómo alimentar a su bebé. “Hola Mariela. La cuchara no es la apropiada, debe ser más pequeña, y la comida se le da sentada, un pequeño consejo para hermosurita de bebé”, le escribieron.

Más de 160 mil fans maneja en su cuenta oficial. Foto: Instagram @mariela_sotomayor

Los complicados detalles de su parto

Tras haber dado a luz a Iker, Mariela Sotomayor dio cuenta del nacimiento de su tercer hijo compartiendo un breve clip en Instagram, y un mensaje en el que si bien reconoció que tuvo algunas complejidades, lograron culminar el proceso con éxito.

“Les comparto mi milagro de la vida”, dijo, indicando que “no fue fácil pero lo logramos!”. Además, agradeció a su “impecable equipo medico comandado por el Ginecólogo cirujano Octavio Torres y el hemodinamista Patricio Palaviccino; mi matrona Magaly Vergara, el anestesista Gonzalo Mencia, Técnico en enfermería Nelly Ayala, además de otros colaboradores…”.

En el video, la periodista señaló que “la cosa no era tan simple, era bastante más compleja mi cirugía de lo que incluso yo pensaba. Les cuento, lo que me pasó fue que como esta era mi tercera cesárea, me provocó un acretismo placentario”.

“Lo que yo no sabía, es que por las condiciones que yo tengo (como sus dos hijos anteriores, sus 38 años de edad, entre otros), las estadísticas de una cirugía como ésta no son positivas“, comentó. De hecho, su médico le explicó que entre el 60 a 80 por ciento de las personas que se someten a este procedimiento, fallecen.

“Lloré mucho mucho, porque igual tengo dos niños más po. Entonces pensar en el hecho de salir de tu casa y quizás no volver, es lo más heavy que hay. Imagínate. Así que tuve mucho, mucho miedo. Pero gracias a Dios todo salió muy bien. Por eso estoy tan agradecida de todos los profesionales de acá de la clínica”, cerró.

