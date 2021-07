Alexis Sánchez compró una lujosa casa en Miami valorada en 2 millones de euros

Tal parece que el futbolista Alexis Sánchez tiene buen trato para los negocios. Hace más de un año, cuando jugaba cedido para el Manchester United (actualmente está en el Inter de Milán), adquirió una propiedad del Ritz-Carlton Residences, en Miami. De acuerdo a The Real Deal, ambas partes acordaron no difundir detalles acerca de la compra.

Según muestran los registros del inmueble, el jugador de la selección chilena pagó 2,45 millones de dólares por la residencia ubicada a unos pasos de Sunny Isles Beach.

Así es la lujosa que compró Alexis Sánchez

La web de Ritz-Carlton evidencia que la figura deportiva tendrá acceso a un club privado en el piso 33, un restaurante frente a la playa, terraza con piscina, club infantil, spa de servicio completo, gimnasio y hasta un centro de bienestar.

Si bien no hay imágenes oficiales del lugar donde vivirá Alexis Sánchez, desde las redes sociales se ubican postales de estos maravillosos inmuebles, los cuales solo son adquiridos por gente famosa y adinerada.

El portal del Inter de Milán, club italiano donde el atacante vio acción, se hizo eco de la información y citó a The Real Deal como fuente oficial conocedora de la operación económica.

De acuerdo a los rumores, el futbolista adquirió la casa como parte de un plan a futuro. Al parecer, el ex jugador del FC Barcelona planea fichar por el Inter de Miami, equipo que recientemente fundó David Beckham. Y no es la primera vez que el club y Sánchez son vinculados para una asociación profesional. Ya en 2019 se asomó la posibilidad, pero decidió continuar en Europa un tiempo más.

Cabe destacar que actualmente se encuentra de vacaciones, luego de disputar la Copa América en Brasil. Se espera que en los próximos días se integre a la plantilla del Inter para iniciar su pretemporada.

¿Se reunió el futbolista con su ex, Mayte Rodríguez?

El Niño Maravilla recientemente fue vinculado a la modelo rusa Katerina Safarova, quien habría tenido un romance con el brasileño Neymar Jr. en el pasado. La joven de 22 años sería la nueva conquista del seleccionado nacional. Sin embargo, no es lo único que se ha comentado.

En un nuevo capítulo de Me Late, Luis Sandoval dio a conocer un encuentro que Alexis Sánchez habría tenido con su expareja Mayte Rodríguez. Según contó, la reunión se habría producido cuando el futbolista se encontraba recuperándose de una lesión para disputar la Copa América 2021.

“¿Se acuerdan que surgió un rumor de que él se había juntado con Mayte Rodríguez?”, preguntó, a modo de introducción. “Un empresario gastronómico y hotelero de la región de O’Higgins, de Pichilemu, me confirma que efectivamente Alexis Sánchez se juntó con Mayte Rodríguez en aquellos días“, agregó.

“Salieron, los vieron juntos. Pero efectivamente ahora me lo confirma un hombre muy importante de la zona, que Alexis se juntó con Mayte Rodríguez. A ellos los vieron en una zona que se llama ‘El Pangal’. Es un lugar donde no va nadie. Era una playa para ellos solos, y todo lo hacían por delivery. Las comidas para las cabañas y para el hotel donde estaban, para no tener contacto”, detalló.

Alexis Sánchez viene de ser campeón del fútbol italiano con el Inter de Milán. Foto: Instagram @alexis_officia1

