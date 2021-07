Constanza Lira y su mensaje de apoyo a José Miguel Viñuela tras su salida de Mega: “Vamos por esos nuevos desafíos”

El presentador José Miguel Viñuela este miércoles anunció a través de sus redes sociales su salida del canal Mega después de trabajar allí durante 19 años. La noticia impactó a muchos por lo que se solidarizaron con el periodista en la publicación y su esposa Constanza Lira no se quedó atrás.

El comunicador de 46 años llegó a la señal televisiva en el año 1997, por lo que en su escrito partió recordando los programas más emblemáticos en los que participó.

“Como resumir todo lo vivido en Mega. Mekano, Videos y Penitencia, Mucho Gusto, Sábado por la Noche, Sabes Más Que un Niño de 5 Básico, Coliseo Romano, La Muralla Infernal, La Pieza Oscura…”, escribió el comunicador.

“Pero esos fueron sólo programas de televisión. En Mega me formé como animador, estudié periodismo en las noches mientras hacía Mekano, marcamos una era en la juventud, me casé y me separé“, añadió.

También admitió que durante su paso por el canal experimentó muchas emociones en su vida personal. “Me volví a casar y fui testigo de lo más lindo que le puede pasar a una persona: El nacimiento de mis hijos, así como también el dolor de la pérdida de un ser querido”.

Viñuela relató que se llena de tristeza por despedirse de Mega, sin embargo se va profundamente agradecido y que nunca olvidará su paso por el canal.

“Me voy con pena… mucha pena. Es como terminar una relación muy profunda, de muchos años. Pero a su vez, infinitamente agradecido de todos y todas. Gracias Mega por haber sido mi casa estos 19 años de mi vida. Por haberme regalado momentos que quedarán en el disco duro de mi alma”, cerró.

Constanza Lira escribe mensaje de apoyo a José Miguel Viñuela

Hasta el momento, la publicación en Instagram de José Miguel Viñela anunciando su salida de Mega tiene casi 47 mil ‘likes’ y miles de comentarios de apoyo al presentador. Por su parte, su esposa Constanza Lira fue una en manifestarle su amor en este duro momento.

La publicista resaltó entre todos los comentarios diciendo: “Eres un grande de corazón y profesión, mi orgullo de compañero. Te admiro y quiero infinito. Vamos por esos nuevos desafíos, que juntos nada es difícil de lograr”.

Por su parte, el animador le respondió con varios emogis de corazón. Con estas cortas y precisas palabras la compañera de vida de Viñuela le resaltó sus cualidades y le dejo claro que cuenta con su familia en los nuevos proyectos que vendrán.

Recordemos que juntos han formado una linda familia junto a sus 4 hijos: Diego, Tomás, Clara y Elisa, la más pequeña.

El animador suma 1,6 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @josemiguelvinuela

Otras reacciones

Además de su esposa y miles de fans, el animador también recibió palabras de apoyo de figuras televisivas tal como el periodista Juan Pablo Queraltó quién le escribió: “José, toda la energía para ti. Estoy seguro que se viene algo mejor, que te hará mucho más feliz, rodeado de tu hermosa familia”.

El presentador Julián Elfenbein también se pronunció diciendo: “Eres un crack José querido. Viene lo mejor para ti”, por su parte, la animadora María Luisa Godoy añadió: “Te queremos amigo. Tienes gran talento y eres un gran ser humano… estoy segura que será una oportunidad. Todo lo mejor en lo que se venga”, entre otras personalidades.

