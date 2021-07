Vesta Lugg se defiende ante acusasiones de plagio de una artista emergente: “Va en contra de todo lo que soy”

El pasado 22 de julio Vesta Lugg estrenó su nuevo sencillo llamado Violeta. El videoclip del tema estuvo inspirado en una tematica de “otro planeta”, hadas y sus colores favoritos: el morado y verde neón.

La letra de la canción, el ritmo y la producción del video tuvo una gran aceptación entre sus fans quienes destacaron el gran trabajo de la artista de 26 años. A través de sus redes sociales, la nacida en Canadá destacó que se sentía muy orgullosa del resultado, pues ella junto a su equipo llevaban un año trabajando en esta producción.

Sin embargo, el rotundo éxito de Violeta se vio empañado tras las declaraciones de una artista emegente quien denunció plagio en la imagen del sencillo.

“Qué triste tener que postear esto pero estoy muy molesta con lo que pasó y quiero que se sepa“, escribió Qloud en su cuenta de Instagram para hacer la denuncia.

“Hoy les vengo a hablar de algo que me tiene molesta y confundida. Ayer una artista chilena sacó un single y un video utilizando un concepto muy parecido a mi EP ‘El Mundo Índigo’, utiliza el mismo concepto, mismos colores, la misma tipografía que hice yo y posa parecido”, aseguró la artista emergente en sus declaraciones.

Vesta Lugg responde a acusación de plagio

Por su parte, Vesta Lugg ofreció sus declaraciones sobre este tema y aclaró que jamás haría algo así. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de El Contrato compartió un video donde explica lo situación.

“Hola chiques, el viernes pasado me llegó el primer mensaje acerca de un posible plagio a una artista mujer emergente nacional. Para mí este es un tema muy importante de aclarar y tocar en mi plataforma digital, va en contra de todo lo que soy”, partió diciendo la cantante.

También aclaró que desde el pasado viernes le escribió a la artista, apenas le llegó el primer mensaje con la intención de “crear un espacio de conversación” y asegurarle que “no había hecho una copia a su producto”.

Además, Vesta Lugg aseguró que le hubiese gustado “tener un dialogo para mostrarle las referencias, los pantallazos de las conversaciones con mi equipo desde junio el año pasado cuando partimos escribiendo la canción”.

La respuesta de Qloud fue que aunque la cantante le escribió de forma directa, ella igual tenía que hablar del tema a través de sus redes sociales, compartiendo así más adelante el video de la denuncia.

Por otra parte, la intérprete de Contigo se refirió a los usuarios que han estado enviando mensajes de odio. “Dejen de enviar amenazas y mensajes hirientes a mi equipo”, puntualizó la artista profundamente conmovida por este punto.

“Me rompe el corazón y me hiere muchísimo que estemos llegando a este punto de tanta agresividad y amenazas de muerte, donde la gente asuma tantas cosas malas de un mal lugar“, aseguró.

Mensajes de apoyo a la cantante

Tras sus declaraciones Vesta Lugg recibió cientos de mensajes de apoyo por parte de sus fans, y también de varias figuras públicas como por ejemplo de Coté López quién le escribió: “Pero ¿acaso a dos personas no les pueden gustar las hadas? es obvio que se van a parecer los estilos si todas las hadas son iguales y predominan los mismos dos colores… las canciones ni se parecen … las dos son hermosas y secas”.

Asimismo, la modelo Daniela Nicolás aseguró: “Los que te conocemos sabemos cómo eres. A veces las personas no entienden que detrás de la pantalla hay personas también, y no se dan cuenta lo que pueden provocar con sus mensajes de odio. Te mando un abrazo apretado. Me encanta tu canción y el video lo he visto como 20 veces, te quiero.

Por su parte, su actual pareja y futbolista Pablo Galdames también se pronunció diciendo: “Eres enorme. Sé todo lo que trabajaste y todo lo que sigues trabajando para que tus sueños se hagan realidad. Me llena de amor y de orgullo saber que enfrentas todo con tanta pasion y transparencia. Eres inigualable, te admiro infinito. Juntos como familia, siempre”

