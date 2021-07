Tutu Vidaurre recibió un delantal negro en ‘MasterChef’ y no pudo evitar llorar

Este domingo se estrenó la nueva temporada de MasterChef celebrity por las pantallas de Canal 13. Y esta segunda temporada del éxitoso programa que demuestra el talento culinario de figuras públicas vino con todo.

Como era de esperarse, cientos de televidentes usaron sus redes sociales para comentar sobre este nuevo capítulo de esta producción. 18 participantes se esmeraron en dar la talla ante el jurado conformado por Jorge Rausch, Fernanda Fuentes y Yann Yvin con sus preparaciones.

Asimismo, la pareja conformada por Tutu Vidaurre y Fred Redondo prepararon un plato que no llenó las expectativas y se llevaron una sanción.

Tutu Vidaurre rompe en llanto en MasterChef Celebrity

En la segunda ronda del programa, los concursantes tenían en reto de preparar un plato favorito de cada mienbro del jurado. Y como era de esperarse, el chef colombianoc pidió un plato muy típico de su país: pescado frito, arroz con coco, patacones y ensalada.

Por su parte, la chilena Fernanda Fuentes escogió un arroz meloso con langostinos y Yann Yvin un caldillo de congrio, según detalla Página 7. Asimismo, la preparación del plato de Rausch le tocó a Tutu Vidaurre y Fred Redondo y se les hizo muy complicado hacerlo.

El arroz estaba crudo, el pescado quemado y los patacones quedaron crudos. Esto provocó que la actriz y el asesor de imagen recibieran el delantar negro, es decir, están en zona de riesgo.

“Hay errores que son imperdonables”, aseguró Tutu Vidaurre y Fred Redondo, mientras que la actriz no aguantó la presión y rompió en llanto. Además, contó que sintió culpa debido a que a ella le correspondía hacer el arroz y le quedó mal.

También destacó que su compañero estaba en riesgo por ella, sin embargo sus compañeros trataron de animarla. “Sabía que me iba a ganar el delantal negro, entonces no sé por qué me puse a llorar igual… Espero que no hayan grabado esa parte. Más encima en el primer capitulo”, aseguró la intérprete.

La actriz rompió en llanto al conocer el veredicto del jurado. Foto: Captura de pantalla

Ignacio Román asegura que ‘MasterChef’ tuvo un final arreglado

El final de la primera temporada del programa MasterChef en Chile fue hace 6 años, sin embargo, sigue dando de qué hablar. En esa oportunidad, Ignacio Román y Daniela Castro fueron los que disputaron el título culinaro.

El jurado que estaba a cargo de elegir al ganador estaba conformado por el italiano Ennio Carota, el fránces Yann Yvin y el chileno Christopher Carpentier.

Asimismo, pese a que el favorito del público era Ignacio Román, y quién impresionó a todos con exquisitas preparaciones, su compañera terminó ganando.

El resultado de esta temporada de MasterChef fue muy pólemico en el momento, pero con el tiempo se olvidó. Sin embargo, unas declaraciones del juez Yann Yvin hace un par de meses atrás hicieron que Román confirmara los rumores sobre aquel momento.

El chef fránces Yvin fue entrevistado en el programa De tú a tú, de Martín Cárcamo donde se le consultó sobre ese momento.

“Era todo Chile contra nosotros en ese momento. Nosotros somos chef, con Cris (Carpentier) y Ennio (Carota), y ese día la cocina era mejor del lado de Daniela. Es como un campeonato de fútbol, al final, en un mundial de fútbol, no siempre el mejor gana. En ese momento ganó Daniela pero 3 a 0”, aseguró Yvin.

En este sentido, en el programa Me late buscaron la opinión del ‘Nacho’ sobre estas declaraciones. “Eso pasó hace tanto, hace tanto tiempo”, puntualizó.

“Es como que yo ahora contara que en la final le arreglaron el postre y a mí no. Y que yo terminé 25 minutos antes de cocinar, y el programa estaba editado”, relató el chef que se ganó el corazón de todos los chilenos.

Agregó que antes de salir al aire ya sabía que sería el perdedor. “Un productor me contó que yo iba a salir segundo lugar antes de ir al aire. Todo eso lo sabía yo antes de llegar al podio. De hecho, estaba en mi casa, llorando, viendo cómo estaba arreglado el programa”, confesó.

