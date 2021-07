Leandro Martínez llega a los 43 con una reflexión: “Solo me interesa ser feliz y lo he logrado”

Para el cantante Leandro Martínez cumplir 43 años no lleva “miedo ni vergüenza”. El artista celebró su cumpleaños el pasado 22 de julio y ofreció una reflexión de vida, aprendizajes y sinceridad. Y vaya que fue contundente, que luego de 210 comentarios decidió limitarlos.

Leandro se hizo famoso a inicios del 2000, como un cabro que buscaba su oportunidad en el mundo de la música y fue Rojo, fama contra fama el reality que le permitió cumplir ese anhelo. Tras dos décadas de aquella participación, el famoso sigue causando revuelo en redes sociales.

La reflexión de Leandro Martínez tras cumplir 43 años

El 43 es una cifra curiosa para que el intérprete decidiera ofrecer el contundente mensaje, ya que no parece un número a destacar, a diferencia de los 40 o la entrada a los 50. Pero el ex coach de Rojo sintió una revelación personal y así decidió compartirla.

“Ya son 43, sin miedo ni vergüenza de decirlo ¿Y saben por qué? Porque me enorgullece mirar atrás y poder ver cuánto he crecido como ser humano y todo lo que poco a poco he construido desde el amor”, dijo en el inicio de su publicación, la cual suma 8.600 ‘likes’.

Leandro Martínez afirmó que lucha cada día por ser la mejor versión de sí mismo, pero sin que esto llame la atención. “Ya no me interesa impresionar a nadie, solo me interesa ser feliz y vaya que lo he logrado con creces”, aseguró.

Un dardo a los ‘haters’ y el agradecimiendo a su esposa

Leandro Martínez tuvo un poco para todos. En la reflexión decidió mandarle un “saludo” a los ‘haters’, a aquellos que a su criterio no lo han tratado de la mejor manera. “No me importa lo que digan y piensen de mí porque no me conocen, no saben de mi mundo, de mis gustos, de mis miedos, mis ilusiones, no saben de mis penas”, soltó.

Para tener 43 años, el artista está muy centrado en lo que quiere para su vida, y aunque no dio mayores detalles, dejó claro que ya planificó lo que será el principio de su vejez. “Ya tengo claro dónde quiero y cómo quiero estar a mis 60, tarea en la que trabajaré duro por lo que más me interesa, mi pequeña y gran familia que soñé tener desde siempre”, expresó.

Finalmente, Martínez dejó un espacio para su esposa Camila Guzmán, con quien tiene unas hermosas trillizas. “Gracias a ti por hacer de este y de todos mis días los más felices, no exento de problemas, complicaciones, diferencias (no todo es color de rosa), pero la raya al final de cada día siempre es para suma”, apuntó.

Leandro Martínez y su esposa Camila. Foto: Instagram @leandromartinezc

Las trillizas de Leandro Martínez están por cumplir años

El próximo 20 de agosto, las tres niñas del cantante llegarán a sus 6 años de edad. En 2020, pese a la pandemia, Maite, Tania y Emilia tuvieron la fiesta que deseaban y prácticamente un tributo a las redes sociales. En aquel entonces la decoración fue alusiva a TikTok, incluyendo poleras personalizadas.

“¡5 años cumplen hoy mis Tik Tokers favoritas! Felicidades mis pequeñas princesas, que Dios las siga bendiciendo”, fueron las palabras del famoso en Instagram.

Leandro Martínez junto a su familia en el cumple de las trillizas. Foto: Instagram @leandromartinezc

