Karen Bejarano impacta con un look de los 70’s y en Instagram le afirman que es “una bomba”

Karen Bejarano acaba a demostrar que es una artista que no teme a los cambios, mucho menos si son estéticos. La cantante de 36 años sorprendió este fin de semana desde su cuenta de Instagram con un renovado look que le tiene muy complacida consigo misma.

Además de preguntarle a sus fans qué les parece el corte y afirmar que tiene un “pelatzo”, la figura chilena también halagó a su equipo de estilistas, a quienes no solo les entrega su cabello, sino que les permite jugar con él.

Así luce Karen Bejarano con su nuevo look

Más allá de las positivas opiniones que recibió, la ex chica Mekano se siente satisfecha con su cambio de estilo, el cual detalló que está inspirado en la década de los 70’s. “Obviamente ellos son los profesionales más top que hay en cuanto a diseño capilar en todo el mundo po’ niña, y me quedo chica sabí… del universo. ¡Toma!”, expresó en referencia a los estilistas.

Asimismo, destacó que ellos (los estilistas) “siempre tienen una sorpresa para mí y yo me entrego en sus manos con total y absoluta confianza en su talento e inspiración”.

“Yo creo no no hay mejor ‘match’ que ese… una clienta entregada en las manos del que sabe lo que hace y confía plenamente en su talento y amor por su arte”, agregó.

Desde el hilo de comentarios, uno de los primeros mensajes que se lee es el de Paloma Soto, quien afirmó que el nuevo look de Karen Bejarano “es una bomba”. Pero ese fue solo el principio de un sinfín de elogios que recibió la también actriz.

“Me encantó”, “bella, bella como siempre”, “te ves adorable con ese look”, “luces hermosa”, “divina”, “simplemente maravillosa” y “te pareces a JLo”, fueron otras de las reacciones que dejaron los internautas.

Así se veía la artista previo a su cambio de look. Instagram @karenbejaranotv

La romántica declaración que le regaló Juan Pedro Verdier

Ambos artistas forman una de las parejas más consolidadas del espectáculo chileno. Los famosos han demostrado sus afectos desde que saltaron a la fama como integrantes del extinto programa juvenil Mekano y continúan haciéndolo hasta la actualidad.

Recientemente, Juan Pedro Verdier quiso gritar su amor a los cuatro vientos, por lo que dejó una romántica declaración en las redes sociales. El uruguayo expresó el gran afecto que siente por su esposa, con quien tiene un hijo en común. “Todos los días pienso en lo afortunado que soy de compartir mi vida con ella… Eres lo máximo amor, gracias por existir”, escribió junto a una fotografía de los dos.

La foto que Juan Pedro Vardier le dedicó a Karen Bejarano. Foto: Instagram @juanpedrotv

Karen Bejarano no tardó en responder a sus palabras mediante los comentarios. “Awwww, cómo te amooo mi culino. La afortunada soy yo, porque tengo un hombre que me ayuda incluso en los momentos en los que ni yo entiendo que me pasa. Gracias mi vida por esta linda muestra de tu amor“, señaló.

El pasado 6 de junio, cuando Juan Pedro Verdier estuvo ded cumpleaños, la cantante también le puso color a una dedicatoria en su cuenta de Instagram, donde le llamó “bombón” y le expresó: “Eres una fuente inagotable de amor, energía positiva, empatía, paz y muuucha sabiduría.

Te súper mega duper amo”.

Te puede interesar

Perla Ilich lamenta la muerte de Claudio Valdés a través de sus redes: «Espero que Dios pueda consolar a su familia»

Ruth Gamarra se reinventó en pandemia y ahora vende paltas: «Me ha ido maravilloso»

Hijo de Álvaro Rudolphy cumplió 8 años y se lleva el cariño en Instagram: “Qué grande está”