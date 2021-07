Ruth Gamarra se reinventó en pandemia y ahora vende paltas: “Me ha ido maravilloso”

Sin duda Ruth Gamarra se ganó el cariño y respeto de cientos de personas durante su participación en el programa juvenil Mekano. La ex bailarina es una de las figuras más recordadas de esta producción de Mega.

Actualmente, tras mas de 13 años del éxitoso reality, la oriunda de Paraguay se reinventó con sus propio de emprendimiento el cual ha tenido mucho éxito. Desde el año 2014, Gamarra se ha dedicado a organizar ferias de emprendimiento. Asimismo, la venta de paltas es su otro proyecto en curso.

La ex chica ‘Mekano’ suma 141 mil seguidores en su cuenta oficial. Instagram @ruthgamarra

Ruth Gamarra y su talento para emprendimientos

La ex chica Mekano en conversación con Página 7 reveló cómo ha sido dedicarse a las ferias de emprendedores. “Empecé a hacer este tipo de eventos de Arica hasta Punta Arenas, en el cual yo animo y donde hacemos distintos concursos”, dijo.

También contó que al prinicipio inició sola y “era como un circo pobre, hacía la producción, llamaba a las tiendas, etcétera”. Sin embargo, con el tiempo fue tomando mayor impulso, e incluso con la pandemia este proyecto no se detuvo sino que se reinventó.

“Sin querer queriendo hice transmisiones en vivo por las redes sociales con los emprendedores, y me fue espectacular”, contó la mujer de 44 años.

Ruth Gamarra también detalló que las ferias para emprendedores también tienen un lado sentimental para ella al sentir que “cada persona que apoyo es un hijo mío, y si a ellos les va bien, yo me siento muy orgullosa”.

Asimismo, dijo que en la actualidad está preparando la Expo Día del niño que será del 6 al 8 de agosto en Talca, en el Mall Portal Centro. Sobre este evento contó que tiene “40 stands y ya están casi todos tomados”.

Vende paltas de primera categoría

La también modelo Ruth Gamarra aseguró que “siempre he tenido una veta emprendedora”. Por lo que además de la organización de las ferias también es representante legal de un té adelgazante que trae directamente de Paraguay, su país natal. Además, se dedica a la venta de paltas de primera categoría.

“Acabo de abrir una empresa hace dos semanas, así que estoy exportando, y de verdad me ha ido maravilloso”, destacó. Sobre este negocio, reveló que trabaja con una persona que la ayuda en el reparto, y ella hace el contacto con los clientes.

A Gamarra se le ocurrió vender paltas debido a que tiene un amigo que importa paltas hass de Perú. “Inicialmente nos apoyamos mutuamente, y en tres días me han comprado más de mil quinientos kilos”, aseguró.

Debido a los frutos que ha cosechado, la modelo asegura que no dejará estos negocios, por el contrario planea crecer y ofrecer más productos. “Quiero incluir huevos naturales, no los que venden en supermercados”, dijo.

Un trago amargo en su emprendimiento

A finales del octubre del 2018, Ruth Gamarra vivió un trago amargo en sus populares ferias de empredimientos al ser funada en redes sociales por algunos de los participantes.

Se trató del Showroom Ruth Gamarra, que se realizó en ciudades como Punta Arenas, Concepción y en Rancagua. Específicamente en el Hotel Almagro, en donde fracasó rotundamente. Según comentaron varios expositores a El Filtrador, la bailarina falló en la organización y promoción del evento, que además contó con muy poco público.

Dentro del reclamo que hicieron a través de redes sociales, los expositores piden la devolución del 50% del costo del puesto, por el que debían pagar aproximadamente 100 mil pesos por día.

Consultada por las acusaciones, Ruth Gamarra señaló al medio que “a mí no me conviene que la gente diga que mis eventos no funcionan. Tengo mucha gente que me sigue y se van conmigo por toda la gira que dura el Showroom”.

Sin embargo, aclaró que “estoy súper tranquila y relajada por la cizaña que me están tirando. Ni los pesco, porque les quise dar una solución y ellas no aceptaron”.

