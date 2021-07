Hijo de Álvaro Rudolphy cumplió 8 años y se lleva el cariño en Instagram: “Qué grande está”

Álvaro Rudolphy, de amplia trayectoria en la televisión chilena, se tomó un tiempo este jueves 22 de julio para felicitar por su cumpleaños a su hijo menor, Diego, y quien llegó a los 8 años de vida. El artista lo celebró desde Instagram con una imagen que acaparó la atención de sus seguidores.

Recordemos que el actor es uno de los más icónicos de las teleseries chilenas, con una nutrida carrera en la pantalla chica y el teatro. Tras varios años laborando para el área dramática de Mega, el famoso se mudó a Canal 13 donde ya prepara su papel protagónico para una nueva apuesta nocturna.

La foto de Diego que publicó Álvaro Rudolphy

Si bien el famoso no suele ser tan activo en sus redes sociales, no desaprovechó el momento especial de su hijo para dedicarle una imagen que acompañó junto a un emoji de corazón. En la postal aparece su pequeño Diego, en pijama, y frente a una hermosa torta de cumpleaños.

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar y destacaron lo grande y hermoso que está el niño, además de asegurar que es idéntico a Álvaro Rudolphy.

“El más lindo y deliciosos”, “qué grande está, los felicito”, “qué niño más bello”, “guapo”, “apuesto como su papá”, “impagable su emoción” y “lo máximo Dieguín”, fueron algunas de las reacciones que se aprecian en el posteo que suma más de 6.800 ‘likes’.

Recordemos que Diego es fruto de su relación con la periodista Catalina Comandri, con quien ya tiene una primogénita, Eloísa, nacida en 2009.

La nueva teleserie de Álvaro Rudolphy

De la mano de la productora AGTV, Álvaro Rudolphy está terminando de grabar un nuevo proyecto televisivo. Se trata de Secreto de familia, una teleserie del género thriller y que será emitida por Canal 13 en horario nocturno. En la historia, el actor comparte escena con Daniela Ramírez, Simón Pesutic y Francisco Reyes, entre otros artistas.

El papá de Diego ya se estrenó hace un par de semanas en Ave de presa, una audioserie de suspenso donde prestó su voz para interpretar a un presunto asesino en serie que es investigado por la PDI.

El actor suma 276 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @alvaro_rudolphy_oficial

Sus escenas censuradas en Alguien te mira

En diciembre de 2020, el actor estuvo como invitado en el programa FRANcamente, en donde se refirió a su rol en Alguien te Mira, producción emitida por TVN en el año 2008. “Esa teleserie también dejó la escoba. Nada hacía presagiar que tú eras el asesino asqueroso”, comentó la animadora del espacio, Fran García-Huidobro.

“Me gustó mucho hacer ese personaje, realmente lo disfruté, porque estaba muy bien escrito, ahí (Pablo) Illanes se sacó los zapatos. La trama bien dibujada, en la mitad de la teleserie agarraba un vuelco, cuando se sabía quién era el asesino”, señaló Álvaro Rudolphy.

Sin embargo, también recordó una polémica en torno a la teleserie. “Las escenas violentas siempre te dejan un poco como adrenalínico, pero después sales y bajas. Pero las escenas de verdad que eran… Incluso harta censura, porque en ese momento no sé qué senador alegó, no me acuerdo qué fue”, dijo.

“Y ahí había unas escenas bien violentas donde yo mataba a la Luz Valdivieso, la descuartizaba, le sacaba el corazón y todo. Y fue censurado así pero groseramente. Era una teleserie bien sórdida, bien cruda”, agregó Rudolphy.

