Perla Ilich lamenta la muerte de Claudio Valdés a través de sus redes: “Espero que Dios pueda consolar a su familia”

Un fatal accidente acabó con la vida del artista urbajo Claudio Valdés, conocido como ‘El Gitano’ y dos personas más la madrugada de este domingo. Por su parte y al igual que otras figuras públicas, Perla Ilich se pronunción en sus redes sociales ante esta terrible noticia.

El suceso ocurrió en la región del BioBío, en la autopista que une a Concepción con Talcahuano aproximadamente a las 5 de la mañana. Asimismo, dos vehículos colisionaron debido a que uno de ellos perdió el control por exceso de velocidad y luego se volcó.

La pareja de Valdés, Alelí Melimán Martínez, también murió en el lugar de los hechos, pues era su acompañante. Además, el accidente cobró la vida de una tercera víctima en el Hospital Regional de Concepción.

La ex chica reality usó sus redes para lamentar la muerte del cantante. Foto: Instagram @perlailich_

Perla Ilich se pronunció ante laa muerte de Claudio Valdés

Perla Ilich es recordada por su reality show que fue transmitido por Canal 13 entre 2011 y 2012, donde ella era la protagonista. Actualemente es una usuaria activa en redes sociales, donde constantemente comparte con sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, Ilich suma 572 mil seguidores y recientemente a través de esa plataforma lamentó la muerte del artista de 29 años. “Mi más sentido pésame a toda la familia de Claudio Valdés, conocido como El Gitano”, partió diciendo la exchica reality.

Asimismo, se solidarizó con la familia del cantante y espera que reciban consuelo ante esta lamentable pérdida. “Un artista chileno lleno de vida que hoy está en las manos de Dios. Espero que Dios pueda consolar a su familia“, aseguró.

Del mismo modo, los usuarios no tardaron en reaccionar ante las palabras de Ilich. “Qué noticia tan triste, todavía no lo puedo creer”, “que Dios lo tenga en su santo Reino”, “vuela alto gitano”, “qué pena, era un joven bien humilde y con mucho talento”, y “me gustan mucho sus canciones, que Dios lo reciba con sus brazos abiertos”, fueron algunos de los comentarios en el post.

Recordemos que ‘El Gitano’ es reconocido a nivel nacional por su participación en el programa Talento Chileno de Chilevisión. En ese entonces, él tenía 18 años y obtuvo el segundo lugar en la competencia.

Conmovedor escrito “en memoria de Claudio Valdés”

A través de la cuenta oficial de Facebook de “El Gitano” se lee unas conmovedoras palabras escritas en su honor como comunicado para dar a conocer su muerte.

En el texto se puede leer el drama familiar con que el vivió el joven desde pequeño. “En el año 1992 en la ciudad de Talca nace uno de los mejores talentos de la Región del Maule Chile. Claudio se crió en la ciudad de Los Ángeles junto a sus tres hermanas, proveniente de una familia de clase media con la cual nunca logró mantener una buena relación sobre todo con su madre”, dice el escrito.

“Claudio no sentía el apoyo de su madre y su familia en general. Eso lo llevo a pasar tiempo en un centro de menores… fue ahí donde comenzó a encontrar su pasión por el mundo artístico y la música gitana, cantando en el transporte público de su ciudad natal para ganar dinero”, agrega.

También se destaca que la popularidad del joven fue tras su participación en Talento Chileno donde además reveló los problemas familiares que tenía cuando dijo: “ellos no saben que estoy hoy día aquí, e igual me gustaría que me vieran para que igual valoricen un poco lo que perdieron”.

“Hoy no solo su familia lo pierde, también el mundo, la música, los eventos que tanto amaba con la humildad que siempre lo caracterizaba”, destaca el texto.