Melina Figueroa muestra su esbelta figura a pocos meses de ser mamá junto a una potente reflexión sobre la pandemia

Melina Figueroa se caracteriza por ser una usuaria activa en las redes sociales, donde comparte con sus seguidores sobre su vida personal y profesional. Recientemente, la influencer posó en bikini y mostró su esbelta figura tras convertirse en madre por segunda vez.

En varias oportunidades, la nacida en Argentina ha expresado lo satisfecha que se siente por haber traido al mundo a dos bebés Ian y Jaz Luna. Y aunque en muy poco tiempo ha recuperado su abdomen plano, aconseja a no juzgar a aquellas madres que prefieren no ejercitarse o se sienten muy cansadas.

Además, asegura que tampoco se les debe etiquetar por su peso o por su aspecto físico.“No podemos desvalorizar a la mamá que se cuida siendo mamá, durante y después de parir. No podemos desvalorizar a la mamá que ama y disfruta hacer ejercicio, aun estando cansada y aun siendo lo último que puede hacer en el día después de pasar 24/7 con sus hijos”, escribió en Instagram.

La influencer suma 809 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @melinafigueroaoficial

Melina Figueroa reflexiona sobre la pandemia

Melina Figueroa compartió un carrete de fotos descansando un día de sol con su familia, pero además escribió una potente reflexión sobre la pandemia del COVID-19. “Sábado, disfrutando los días de vacaciones de Ian, en familia. Muchas verán estas fotos y pensarán que soy la más relajada del mundo, pero la verdad esto de la pandemia, del delta, de que en México volvemos con los semáforos de colores que no queremos, etc, me tiene de lo más angustiada”, partió diciendo la argentina.

También añadió que sufre al no poder ver a su familia y que no han podido compartir con sus hijos. “Deseo que mi mamá, tíos, hermanos, sobrinos, primos, etc, puedan ver crecer a mis hijos y disfrutarlos tanto como yo, por causa de la pandemia ni siquiera conocen a mi Luna, en fin”, aseguró.

“Me descargo, porque creo que es algo que muchos padecemos, quiero abrazar a todos los que están lejos de sus familias y darles ánimo”, agregó.

Del mismo modo, agradeció a Dios por sus hijos y esposo que siempre han estado con ella, pero aunque disfruta cada comento con ellos “eso no significa que extrañemos a quienes amamos y tenemos lejos. Ánimo, y fuerzas”.

El mensaje de amor propio de la ex chica reality

En una oportunidad, la influencer realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de Instagram. Asimismo, una usuaria le dijo: “No consigo tener amor propio, los estereotipos me vuelven loca”.

Por su parte, Melina Figueroa le contestó: “No sigas estereotipos, deja de seguir estereotipos que te hagan daño, primero tu salud mental y amor propio”.

Además le recalcó que nadie es perfecto y que su actitud determinará cómo otras la verán. “No hay persona, vida ni cuerpo perfecto y me incluyo. NADA es perfecto, ningún cuerpo es más lindo que otro, ni menos importante que otro. Recuerda que cómo te sientes por dentro es lo que reflejar por fuera”, puntualizó.

Igualmente compartió que ella también trabaja en su amor propio. “Todos los días, porque no existe decir: ‘Me amo’ y amarte así de la nada”.

Finalmente aseguró que el amor propio “es un trabajo diario, valorando estar sana, lo que tu cuerpo es capaz. Valorando tus curvas, tu piel, tu pelo, tus ojos, que puedes moverte, vivir, sonreír, etc. Y ese amor provoca en ti cuidarte más, darte lo mejor y agradecer”.

